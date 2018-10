Milan, sarà un mercato d'esperienza?

Ormai siamo battute finali della stagione ed il Milan è in piena lotta per la conquista del sesto posto e si giocherà la finale di Coppa Italia il prossimo 9 maggio a Roma contro la capolista Juventus. Obiettivi importanti, è vero, ma "deludenti" rispetto al mercato faraonico dell'estate scorsa.

La prossima stagione si ripartirà da Gattuso che ha ottenuto la riconferma grazie ai risultati ottenuti sul campo ed ha già parlato con Mirabelli e Fassone sulla campagna acquisti della prossima sessione estiva. In merito, sono arrivate novità importanti dalla riunione dei soci svoltasi ieri: il club di via Aldo Rossi non ha bisogno di cedere per fare mercato. Il Milan venderà via si qualche giocatore per fare posto ad altri, ma per motivi tecnici e non economici. Ad esempio tra i partenti ci saranno Kalinic e Bacca

Come è già trapelato nei giorni scorsi la prossima sessione di mercato del Milan sarà molto meno pirotecnica della scorsa, con i rossoneri che si concentreranno su 3/4 giocatori di esperienza cioè figure già pronte per rincorrere la Champions League per poterle affiancare ai giovani arrivati l'anno scorso. Uno dei tanti problemi del Milan di quest'anno è stata la scarsa esperienza visto che ha un’età media della rosa tra le più basse della Serie A, e stiamo parlando di un elemento chiave in certe competizione (vedi le gare contro l'Arsenal in Europa League) o in campionato contro le big.

Fassone e Mirabelli, compatibilmente con quelle che saranno pure le sanzioni UEFA, sono già al lavoro per soddisfare le richieste di Gattuso, ovvero giocatori con esperienza e personalità. Il primo tassello è già stato messo con l’arrivo di Pepe Reina a parametro zero dal Napoli. Secondo i colleghi di TuttoSport, il Milan sarebbe sulle tracce di Alvaro Morata (che potrebbe lasciare il Chelsea), Edin Dzeko (Roma) e Memphis Depay (Lione). Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome Belotti, ma, come detto, Gattuso vuole un bomber con anche grande esperienza internazionale.

La filosofia in casa Milan è stata delineata, ovvero trovare giocatori di esperienza che possano permettergli di fare il salto di qualità.