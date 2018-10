Juventus, Dybala e Higuaìn si giocano il Mondiale

Alzare altri due trofei da protagonisti, per avere la certezza di essere in Russia in estate, con addosso la maglia dell’Argentina. Gonzalo Higuaìn e Paulo Dybala si giocano tutto a maggio: con la Juventus c’è ancora da cucire il settimo Scudetto consecutivo sul petto e cercare di conquistare la quarta Coppa Italia di fila, in modo da convincere definitivamente il ct albiceleste Jorge Sampaoli a portare entrambi al Mondiale, dove i sudamericani cercheranno il terzo titolo iridato della loro storia.

Un incontro fra il tecnico, la Joya e il Pipita c’è già stato – a Torino -, con il quotidiano Olè che racconta di come l’esito sia stato positivo e di come quindi i due faranno parte della lista definitiva dei 23 che voleranno in Russia. In realtà però i giochi non possono essere considerati conclusi, perché Sampaoli è ancora alle prese con alcuni dubbi, come la presenza di due infortunati di lusso come Biglia e Aguero e l’effettiva chiamata di Mauro Icardi – sempre molto chiacchierato -, oltre che alla possibile presenza del giovanissimo Lautaro Martinez, vista anche l’enorme abbondanza del reparto offensivo argentino dove solo Lionel Messi è sicuro di un posto da titolare fisso.

Dunque, Massimiliano Allegri può sfruttare questa indecisione per avere a disposizione i due carichi e concentrati sull’obiettivo finale con la Juventus, a partire dal match di sabato sera contro il Bologna, nel quale servirà un altro sforzo per avvicinarsi ancora di più allo Scudetto: con una vittoria bianconera ed una sconfitta – improbabile – del Napoli al San Paolo contro il Torino regalerebbe matematicamente il Tricolore alla Vecchia Signora, che potrebbe comunque arrivare nel prossimo week end a Roma, all’Olimpico, nello stesso scenario della finale di Coppa Italia contro il Milan mercoledì, in un remake dell’atto conclusivo del 2016, quando fu Alvaro Morata a decidere l’incontro nei supplementari. C’è bisogno di una Juve in HD per ottenere i risultati. E ne ha bisogno anche l’Argentina.