Juventus - Bologna: I convocati e la probabile 11 dei bianconeri

Dopo la vittoria di Milano e la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus si accinge ad affrontare il Bologna prima della finale di Coppa Italia contro il Milan. La vittoria contro i neroazzurri ha sicuramente alzato notevolmente il morale della compagine di Allegri, la quale grazie a quegli importanti 3 punti ha continuato a mantenere un buon distacco dal Napoli.

Il Bologna però non è un avversario da sottovalutare, e Massimiliano Allegri non vuole cali di concentrazione specialmente come già successo nel corso di questa stagione.

La Juventus ha reso ufficiale tramite un comunicato stampa la lista dei giocatori che saranno presenti all'Allianz Stadium domani sera per il match contro i felsinei.

1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi

Assente Howedes per un trauma distrattivo alla coscia destra, infortunio che probabilmente farà terminare la sua stagione. Out anche Mandzukic dopo il pestone ricevuto nella gara con l'Inter. Torna a sorpresa Giorgio Chiellini mentre rimane fuori per espulsione Pjanic.

Da questa lista si può ricavare un probabile 11 con cui i bianconeri potrebbero scendere in campo.

(4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Benatia, Rugani, Lichtesteiner; Matuidi, Bentancur, Khedira; Dybala, Higuain, Douglas Costa.