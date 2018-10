Lazio: contro l'Atalanta ci si gioca un pezzo di Champions League

L'Europa è vicinissima. Dopo un campionato davvero di spessore, la Lazio di Simone Inzaghi potrebbe infatti seriamente festeggiare l'approdo in Champions League, ciliegina di una torta preparata minuziosamente dallo "chef" biancoceleste, accolto tiepidamente ad inizio avventura ma diventato ora un vero e proprio simbolo di Roma sponda laziale. Prima di sorridere, i biancocelesti dovranno però battere l'Atalanta, squadra ugualmente intenzionata a vincere per riprendersi quell'Europa League che in questa stagione ha regalato grandi soddisfazioni ed una cocente delusione (l'eliminazione contro il Borussia Dortmund, ndr).

Nella giornata di ieri, intenso allenamento in quel di "Formello", con Simone Inzaghi che ha dovuto fare a meno dei tre big Parolo, Immobile e Radu. Mentre il rumeno e la mezz'ala potrebbero recuperare in vista di Crotone, per l'ex Torino si spera in recupero lampo in vista dell'ultima contro l'Inter. Rientra in gruppo, invece l'esterno sinistro Jordan Lukaku. Non destano inoltre preoccupazione le condizioni di Luis Alberto. Secondo le ultime di formazione, Inzaghi dovrebbe confermare in blocco il 3-5-1-1 della scorsa giornata, con l'ex Liverpool a sostegno di Caicedo. Davati Strakosha, difesa a tre formata da Luiz Felipe Marchi, Stefan de Vrij e Martin Caceres. Leiva in mediana, affiancato da Murgia e Milinkovic-Savic. Come fluidificanti, infine, Marusic e Lulic.

Intervistato in esclusiva da L'Eco di Bergamo, ha parlato dell'incontro il grande ex di gara Bruno Giordano, uno dei calciatori simbolo di questa Lazio: "Su Lazio e Atalanta incombono le milanesi. Inter e Milan possono ancora effettuare il sorpasso. Un pareggio potrebbe accadere solo casualmente, perché sia Lazio che Atalanta per caratteristiche se la giocano fino al novantacinquesimo. Se la Lazio subirà l'assenza di Immobile? Ciro non c’era neanche nel match di andata e la Lazio realizzò comunque tre gol. Allora lo sostituì Caicedo e probabilmente sarà così anche domenica. Occhio, perché se Caicedo non avesse avuto davanti Immobile avrebbe giocato tante partite. Spero nei tre punti della Lazio. Sarà un match che si deciderà nei vari duelli nelle diverse zone del campo. Lazio e Atalanta sono due squadre molto fisiche" conclude l'attaccante.