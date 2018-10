Milan, quale sarà il futuro di Andrè Silva?

Mancano poche settimane e la stagione del Milan giungerà al termine. Un anno calcistico abbastanza deludente per i rossoneri rispetto al mercato faraonico della passata estate. Alcuni dei nuovi finora hanno reso ben al di sotto delle aspettative, tra questi c'è sicuramente André Silva, sbarcato un anno fa a Milanello per 38 milioni di euro. In molti si stanno interrogando sul suo futuro. C'è chi vorrebbe dargli una seconda chance e chi, invece, vorrebbe cederlo subito. Anche lo stesso ex Porto ha bisogno di giocare, ovvero di rilanciare la propria immagine.

A FINE STAGIONE SI DECIDERA' IL FUTURO DI ANDRE' SILVA

Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, alla fine della stagione si deciderà il futuro di Andrè Silva che in campionato ha segnato solamente due gol. Il portoghese potrebbe rimanere a Milanello per altri sei mesi, potrebbe in alternativa fare le valigie subito per poi scegliere di rientrare eventualmente in futuro o infine potrebbe partire magari in prestito, ma, in questo caso, il Milan non guadagnerebbe nulla.

Sicuramente nella cena a Madrid, dopo la partita tra Real e Bayern Monaco, Mirabelli e Mendes, procuratore del giocatore, avranno parlato anche del portoghese. Inoltre ha aggiunto la rosea che alla cera era presente anche Michael Emenalo, direttore sportivo del Monaco: semplicemente un caso o Andrè SIlva potrebbe diventare presto un obiettivo della squadra monegasca? Il club francese aveva già richiesto a gennaio informazioni su André Silva, ma, per il momento, è stato solo un primo incontro informale.

Andrè Silva sperava certamente di giocare di più sia sotto la gestione di Montella che sotto quella di Gattuso. Il portoghese era la scommessa, il colpo in prospettiva, invece ha deluso. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più. Il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di svenderlo completamente. Il Mondiale sarà importante per il giocatore, ma anche per i rossoneri che potrebbero convincersi ad offrirgli un'altra chance.