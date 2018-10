Sampdoria, tra mercato e campo: Praet in partenza; per il Sassuolo c'è Quagliarella

Finale di stagione rovente per la Sampdoria che sta continuando a lottare per incamerare il settimo posto e la qualificazione in Europa League, Milan e Coppa Italia permettendo, ma intanto deve guardarsi attorno per sostituire il probabilissimo partente Dennis Praet. Tra mercato e campo vediamo come si sta evolvendo la situazione a Bogliasco.

Prima di affrontare il Sassuolo, Giampaolo e Ferrero devono registrare l'ampio interesse creatosi attorno alla stellina belga. L'ex Anderlecht era già stato vicino alla Juventus lo scorso Gennaio e i bianconeri non vogliono mollare colpo, tuttavia molte altre grandi si sono mosse per chiedere informazioni su Praet. Tutte le big italiane hanno chiesto informazioni su di lui e nelle ultime ore anche il Siviglia pare essersi mosso in questa direzione, oltre anche ad alcune società di Premier, su tutte il Newcastle. La clausola inserita nel contratto del belga - 26 milioni di euro - potrebbe ritorcersi contro Ferrero che, infatti, sta provando di tutto per farla sparire e dare il via all'asta estiva. In caso di partenza del classe 1994, la Sampdoria opterebbe per un colpo low cost e di prospettiva: Lovro Majer. Il croato è la stella della Lokomotiv Zagabria e a vent'anni ha già fatto intravedere colpi degni di nota tanto da spingere i croati a rifiutare un'iniziale offerta di cinque milioni di euro.

Se le sirene del mercato potrebbero distrarre Praet in questo difficile finale di stagione, certamente non avrà distrazione Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia sta disputando una stagione fantastica, forse la migliore della sua carriera, e dopo esser uscito malconcio contro il Cagliari è pronto a tornare in campo per guidare i blucerchiati all'Europa. Assieme all'ex Juventus non ci sarà, però, Duvan Zapata che ancora non ha recuperato dai problemi fisici che lo attanagliano. Al posto dell'ex Napoli ci sarà la conferma per Kownacki, in gol contro i sardi. Per quanto riguarda il centrocampo, chance da titolare per Gaston Ramirez dopo essere subentrato in maniera ottimale domenica scorsa. La presenza dell'uruguaiano comporterà anche lo spostamento di Praet sulla linea mediana assieme a Torreira e Barreto.