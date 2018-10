Benevento: le parole di De Zerbi in conferenza stampa

Onorare la stagione. Non può fare altro il Benevento, ultimo e dunque costretto a tamponare un'annata davvero difficile. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Roberto De Zerbi ha parlato dei prossimi avversari della SPAL, squadra costretta a vincere per non abbandonare la Serie A: "Non mi preoccupo più di tanto per le assenze. Ci saranno i ragazzini in panchina e faremo la nostra partita con l'intento di fare risultato. Ci siamo allenati bene: è chiaro che non è facile stare concentrati al massimo tutta la settimana, ma sono certo che faremo una gara dignitosa".

In seguito, De Zerbi ha parlato di Gyamfi, che potrebbe giocare contro la SPAL: "E' un ragazzo perbene che merita questa opportunità. Non ha avuto molte chance perché i vari Letizia, Venuti e Sagna mi davano maggiori garanzie". Il tecnico del Benevento ha infine parlato del suo futuro: "Ci sono ancora 270 minuti da giocare per mettere in mostra le qualità morali che ci contraddistinguono. E' una cosa a cui tengo tantissimo, poi vedremo".