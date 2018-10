Inzaghi: "La Lazio deve guardare solo a se stessa per il quarto posto"

La gara più interessante del turno di campionato è di sicuro quella tra Lazio e Atalanta, le due squadre più in forma di questo periodo. Lo dicono i numeri e lo dicono le prestazioni, importanti e di spessore, con cui Inzaghi e Gasperini stanno cercando di raggiungere l'Europa. Quella della Champions per la Lazio, l'Europa League invece per l'Atalanta. Punti pesanti in palio per tutti allora, ma Inzaghi chiede ai suoi di non guardare agli altri in queste ultime partite, quanto mai decisive.

È questo uno dei messaggi che arriva in conferenza stampa: "Noi non dobbiamo perdere energie per guardare gli altri. Pensiamo solo a noi e alla nostra partita, dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre. Con l'Atalanta non è decisiva, però sicuramente per noi è importantissima questa partita, dobbiamo dar seguito alle prestazioni, giochiamo contro una squadra molto ben allenata e organizzata, che senza l'Europa League si giocherebbe un posto in Champions insieme a noi, l'Inter e la Roma.

Domani avremo assenze pesanti, Immobile, Parolo e Radu sono giocatori importanti, hanno fatto bene finora. Ma siamo abituati, anche durante l'anno abbiamo avuto assenze gravi. Il nostro gruppo è forte, è stata sempre la nostra arma, abbiamo già sopperito a forfait pesanti.

La nostra Champions passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi, è una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati per fare una partita equilibrata. L'Atalanta ha ottimi calciatori, è rientrato anche Ilicic, possono spostare Cristante dietro in mediana, può giocare Barrow o meno lì davanti. L'Atalanta può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, l'abbiamo visto in questi due anni. Gasperini fa rendere al meglio i propri giocatori".