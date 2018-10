Milan, contro il Verona vietato sbagliare: Cutrone ancora titolare, Abate in vantaggio su Calabria

Oggi pomeriggio il Milan ospiterà l'Hellas Verona per il primo anticipo della terz'ultima giornata di campionato.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Bologna di domenica scorsa per 2-1. Un successo che mancava da 41 giorni. Quella di oggi alle 18.00 è l'ultima gara per il Milan prima della finalissima di Coppa Italia di mercoledì prossimo, a Roma, contro la Juventus.

https://twitter.com/acmilan

La squadra di Gattuso, settima, vorrà mettere il fiato sul collo all’Atalanta che giocherà invece contro la Lazio. L'Hellas è ormai prossimo alla retrocessione, la rimonta appare impresa disperata, ma verrà a San Siro per provare ad imitare il Benevento un paio di settimane fa. Il Milan dovrà essere bravo a non sottovalutare gli avversari.

Nel corso della settimana Gattuso ha chiesto di tenere alta la concentrazione, la finale di Coppa Italia contro la Juventus - vero spartiacque della stagione - non deve inficiare l'imminente impegno.

LE PAROLE DI GATTUSO

"Testa prima al Verona, basta con le figuracce. Jack sta discutendo il rinnovo. Con le piccole facciamo fatica e quindi dovremo preparare al massimo la gara col Verona, bisognerà ragionare da squadra e non individualmente. Servirà anche lo spirito di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata, anche perché la storia dice che abbiamo sempre sofferto il Verona".

https://twitter.com/acmilan

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

https://twitter.com/acmilan

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Gattuso confermerà il 4-3-3 e soprattutto Cutrone in avanti affiancato da Suso e Calhanoglu. In difesa Abate è in vantaggio nel ballottaggio con Calabria, anche se in settimana, in quel ruolo, è stato provato anche Borini. Riconferma per Manuel Locatelli nel ruolo di regista di centrocampo. Il tecnico rossonero potrà contare sul ritorno di Alessio Romagnoli, anche se Musacchio resta pronto.

Milan (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Abate, Romagnoli, Bonucci, Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Antonio Donnarumma, Storari, Musacchio, Calabria, Antonelli, Zapata, Gustavo Gomez, José Mauri, Montolivo, Borini, André Silva, Kalinic.

Indisponibili: Conti, Biglia.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Fossati, Calvano; Matos, Cerci, Verde. Allenatore: Pecchia.