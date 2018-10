Il Milan di Gattuso inaugura il turno di campionato in attesa della finale di Coppa Italia contro la Juventus. A San Siro arriva il Verona di Pecchia che di fatto aspetta solo la matematica per la retrocessione in Serie B, ma non per questo renderà la vita facile ai rossoneri. All’andata i gialloblu stesero il Milan con un punteggio netto e una gara impeccabile, Gattuso spera di restituire il favore per continuare la rincorsa all’Europa League e al sesto posto.

Formazioni ufficiali