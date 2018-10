Udinese - Tudor: "Contro l'Inter faremo la nostra partita, poi se il campione farà la giocata..."

Dopo il punto ottenuto a Benevento l'Udinese si prepara a ricevere l'Inter allo Stadio Friuli. Esordio casalingo per mister Tudor, che spera di vedere ulteriori miglioramenti in campo rispetto a quanto fatto in Campania.

Gara con l'Inter sempre difficile visto il gap tecnico: "Abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile, l'Inter è una squadra con grandi campioni e con un gran allenatore, la rispetteremo senza paura, giocheremo in casa in un ambiente anche non facile, ma è sempre bello affrontare queste squadre. I ragazzi dovranno mettere in campo quanto fatto in allenamento, abbiamo lavorato sulle cose buone e sbagliate di Benevento".

L'aspetto mentale, quello in cui l'Udinese è più in difficoltà: "La squadra psicologicamente è migliorata rispetto alla settimana prima, la partita probabilmente avremmo meritato di vincerla per gli episodi, dopo il 2-3 abbiamo avuto occasioni enormi per chiuderla. Talvolta meriti e non vinci e c'è anche il contrario, questo è il calcio, quello che è importante per i ragazzi è fare una buona partita a livello tattico e tecnico. Secondo me il fallo di mano di Pezzella non c'era, era frutto di un rimbalzo e l'avversario non tirava, poi ci sta che l'arbitro decida diversamente. Noi dobbiamo concentrarci sul campo".

Inter con tanta qualità in mezzo al campo: "Anche negli uno contro uno a centrocampo si deciderà la partita, loro hanno tanta qualità, poi ci sono anche i dettagli, i calci d'angolo, i piazzati... è la squadra poi che decide, devi fare una buona prestazione complessiva. Vai a pressare Borja Valero, un giocatore molto forte, nonostante le assenze hanno tanti campioni, noi basiamoci su di noi, pensando di fare bene, poi se arriva il colpo da campione ci si può far poco".

Rientra Jankto: "Ci sarà spazio per tutti, il rientro di Jankto è importante, dovrò scegliere al meglio i migliori 11 perchè non c'è tempo, bisogna fare il risultato. Io guardo, osservo e poi faccio le scelte".

Non è vero che non c'è nula da perdere: "Da perdere ci sono sempre i 3 punti, quando arriva l'Inter c'è sempre qualche motivazione in più, ma in questo momento le motivazioni devono essere sempre al massimo, giocare contro i migliori deve essere sempre un motivo di orgoglio".

La difesa, sempre tasto dolente: "Sul primo gol preso col Benevento ci sono stati tanti errori in serie, ci abbiamo lavorato e speriamo di migliorare sotto quell'aspetto. Noi lavoriamo sempre sui piazzati, la tensione è migliorata sotto questo aspetto, la mia opinone sul gol preso all'ultimo l'ho già spiegata".

Conferme da Balic: "Balic contro il Benevento è stato uno dei migliori, può fare tutti i ruoli, volevamo fare una cosa un po' diversa e mi serviva dietro le punte".