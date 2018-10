Sassuolo: la gioia di Iachini e Politano nel post-gara

Matteo Politano è sicuramente l'uomo di punta di questo Sassuolo, rosa che con fatica è riuscita a conquistare una salvezza a volte impensabile. Grazie alla cura del proprio tecnico Iachini, l'esterno ha letteralmente trasciato il Sassuolo a suon di goal pesanti come quello di oggi contro la Sampdoria, rete che ha regalato la salvezza matematica ai neroverdi. Intervistato nell'immediato post-gara da Sky Sport, Politano ha parlato proprio del suo goal e del pesante 1-0: "Siamo contenti, un gol importantissimo. Oggi troviamo la salvezza. Non eravamo partiti con questo obiettivo, siamo contenti per aver dimostrato di meritare la serie A". Continua, Matteo Politano: "Il Sassuolo è cambiato da un bel po’, quando abbiamo capito ci siamo messi sotto e sono visti i risultati. Oggi abbiamo dimostrato di poter rimanere in serie A. Se resto? No, non dipende da me. Dipende dalla società".

Alla stessa emittente televisiva, è stato poi Beppe Iachini ha dire la sua sul match: "Venivamo da ottimi risultati, poi a Crotone abbiamo subìto nei primi minuti. Oggi non abbiamo rischiato nulla, la soddisfazione più grande è arrivata. La squadra ha lavorato sempre bene, devo ringraziare i ragazzi. Non era facile raggiungere la salvezza. Abbiamo valorizzato un patrimonio importante per la società".

Il tecnico del Sassuolo ha poi, inevitabilmente, parlato di Matteo Politano e della sua importanza per la causa romagnola: "Ho parlato con la società, in caso di partenza dovevamo avere un sostituto. Poi è rimasto. Ha avuto un attimo di difficoltà, ma dobbiamo dare i meriti a tutto il gruppo. C'è stato il giusto collante tra giovani ed esperti. Quelli che non hanno giocato sono stati d’aiuto" conclude l'ex allenatore del Palermo, che può godersi una meritata salvezza dopo un cammino davvero importante.