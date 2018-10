Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese - Inter

A caccia di riscatto, tra salvezza e Champions League. Udinese ed Inter si affrontano nell'anticipo della mezza alla Dacia Arena, con i friulani che dopo il pareggio di Benevento vanno a caccia del secondo risultato utile di fila per allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, mentre l'Inter ha bisogno necessariamente di un successo per tornare a ridosso delle due romane - attualmente terza e quarta forza del campionato. Spalletti cerca riscatto ed orgoglio dalla trasferta friulana dopo il ko di rimonta subito nei minuti finali contro la Juventus, status mentale più o meno simile per i padroni di casa allenati da Tudor, incapaci di difendere il 3-2 a Benevento sul campo dei sanniti.

Quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve relative alle formazioni iniziali. Diamo uno sguardo ai ventidue che daranno il via alla sfida.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Fofana, Ali Adnan; De Paul; Lasagna. All: Tudor.

Foto udinese Twitter

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All: Spalletti.