Lazio - Inzaghi: "Guardiamo alle prossime due partite, oggi bellissima partita"

Una bellissima partita. L'ha definita così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che ha commentato ai microfoni di Radio Rai il pari dei suoi ragazzi contro l'Atalanta. Parlando del match, il tecnico ha sottolineato la quasi inutilità del pareggio: "Ai fini della classifica cambia pochissimo. Bellissima partita, è normale che volevamo la vittoria. Ci prendiamo il pari, guardiamo alle ultime due partite".

Continua, Inzaghi: "Io penso che sia difficile per noi, ma come per Inter e Roma. Le partite vanno sempre giocate. Noi andremo a Crotone per fare la nostra partita. CI giocheremo la partita contro l’Inter nel nostro stadio con i nostri tifosi". Il tecnico della Lazio ha poi parlato dell'infortunio di Luis Alberto: "Se sono preoccupato? È normale, dopo 20 minuti si è fatto male Luis Alberto. Sono quattro giocatori che hanno giocato spesso e volentieri, cercheremo di valutare le condizioni, ma stanno facendo il massimo per rientrare".

Simone Inzaghi ha infine ringraziato De Laurentiis per le lodi ai microfoni di Sky: "Sono parole che fanno piacere, ma in questo momento io e i miei giocatori abbiamo altro a cui pensare. Io l'ho ripetuto più volte: qui sto bene e mi sento come a casa. E poi adesso non è il momento di pensare al futuro di Inzaghi, ma di giocare al meglio le ultime due gare".