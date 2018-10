Terminata Cagliari - Roma, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): Vince con sofferenza la Roma contro un grande Cagliari!

(4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Cengiz Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco

(4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Cengiz Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco

Roma : (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Cengiz Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco

22.48 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Roma batte Cagliari per 1-0 grazie al gol di Cengiz Under!

22.46 - Finisce con la vittoria della Roma il match di questa sera. La squadra di Di Francesco vince, soffrendo da grande squadra contro un Cagliari che ha veramente dato tutto, ma che non ha saputo sfruttare le tante occasioni davanti la porta. Tre punti preziosissimi per la Lupa che, probabilmente, ha blindato il terzo posto, mentre i sardi sono costretti a dare il tutto per tutto nelle prossime due gare che decideranno se andrà o meno in Serie B.

22.38 - Finisce qui. Risultato finale di 0-1.

93' Grande giocata di Edin Dzeko che, elegantemente, stoppa un pallone di alta difficoltà, tenta la girata al volo ma spara alto.

91' Cross di Cossu, Alisson esce, trova Pavoletti che in sforbiciata trova il muro giallorosso.

90'+6'

89' Ultimo cambio per il Cagliari: esce Padoin, entra Han.

88' Dalla parte opposta fallo di Faragò su Dzeko. Ammonito Ceppitelli per proteste.

87' Fallo di Gerson su Lykogiannis. Ammonito il numero 30.

86' Fallo di Pavoletti che commette carica su Alisson.

85' Fazio ancora una volta chiude su cross di Faragò.

83' ALISSON ANCORA UNA VOLTA STREPITOSO SU SAU: imbucata per Sau che, solo davanti alla porta, trova il numero 1 giallorosso che si inginocchia, chiudendogli lo specchio e bloccandola col petto.

82' Altro cambio per i sardi: esce Ionita in preda ai crampi, entra Cossu.

80' Corner per la Roma con Silva che mette un pallone lunghissimo, ci arriva dall'altra parte Florenzi che rimette in mezzo ma Cragno non ha difficoltà ed intuisce.

78' Possesso del Cagliari con il pubblico che non gradisce; vorrebbe un Cagliari all'attacco totale.

76' Primo cambio per il Cagliari: esce Farias, entra Sau.

75' Bel traversone di Silva a cercare Dzeko, Cragno esce e devia la sfera.

73' Espulsi per proteste team manager e collaboratore del Cagliari. Ammonito Ionita. Volevano il rigore sul fallo di Kolarov su Farias.

71' INTERVENTO PROVVIDENZIALE DI KOLAROV CHE SALVA SU FARIAS: palla persa da Florenzi dopo un corner, il brasiliano faccia a faccia con Alisson, ma Kolarov arriva in scivolata e chiude tutto.

70' Gamba alta di Nainggolan su Ceppitelli. Graziato il numero 4.

69' Secondo cambio per la Roma: esce proprio Capradossi, entra Jonathan Silva.

68' Dolorante Capradossi che ha dei crampi e chiede l'aiuto a Ionita.

67' Bell'azione della Roma con Gonalons che serve una palla alta a Nainggolan, il belga tenta la girata al volo ma spedisce alto.

66' Possesso degli ospiti che vogliono abbassare i ritmi della gara.

65' Angolo per la Roma con Kolarov che trova Fazio, ma l'argentino non riesce a schiacciare la sfera nello specchio.

63' La pressione del Cagliari induce Alisson all'errore, spedendo la palla in fallo laterale.

61' Fallo di Deiola su Gerson.

60' Verticalizzazione di Florenzi di prima per Under, ma Deiola è provvidenziale e chiude in scivolata.

58' Parte Lykogiannis da corner, cross troppo basso e Nainggolan respinge.

57' Chiede il cambio Bruno Peres: il numero 25 si tocca il bicipite femorale destro. Al suo posto entrerà Florenzi.

55' ERRORE CLAMOROSO DI FARIAS DAVANTI AD ALISSON: imbucata di Deiola che supera i due centrali giallorossi, il brasiliano punta Alisson ma sbaglia l'ultimo controllo e spedisce la sfera sul fondo.

54' Sbaglia completamente la rimessa laterale Ionita che cercava Farias. La stanchezza inizia a farsi sentire.

52'Idea di Dzeko che cerca l'imbucata per Kolarov, Cragno intuisce, esce e blocca la sfera.

50' Ancora Roma con Gerson che trova Under sul secondo palo, Lykogiannis anticipa ma la sfera finisce fortuitamente su Under, ma Cragno blocca.

49' Punizione di Kolarov, ma Cragno esce bene e respinge fuori.

48' Fallo di Ionita su Gerson.

47' Protestano i giocatori del Cagliari per un presunto tocco di mano di Fazio su tiro di Padoin, per Di Bello è semplicemente angolo.

46' Subito prima occasione Cagliari con Farias che sfrutta l'uscita maldestra di Alisson, calcia in porta ma trova l'opposizione di Bruno Peres.

21.47 - Si riparte! Pallone mosso dalla Roma.

21.37 - Prima frazione di gara giocata ad altissima intensità, con un Cagliari a cui non si può recriminare nulla fino ad ora. I sardi giocano con grinta, esplosività, arrivando su ogni pallone come se fosse l'ultimo e proponendo una chiara idea di gioco basata sulle verticalizzazioni su Pavoletti che, per ora, le sta prendendo tutte. I rossoblù hanno peccato di cinismo e sono stati puniti da una Roma particolarmente stanca, che ha saputo sfruttare una delle poche occasioni concesse dalla squadra di Lopez. Adesso piccola pausa, a tra poco!

21.32 - Fine primo tempo. Parziale di 0-1.

45'+1'

44' Punizione troppo sul portiere di Kolarov. Cragno blocca.

43' Fallo di Ceppitelli su Dzeko che difendeva il pallone.

41' Palla troppo lunga di Nainggolan a cercare Dzeko.

40' Cross interessante di Faragò, ancora Fazio respinge fuori.

38' ANCORA DEIOLA CHE NON PRENDE LA PORTA PER CENTIMETRI: Barella appoggia per il numero 27 che salta secco Nainggolan, calcia col sinistro da fuori e non inquadra lo specchio di nulla.

37' Fallo di Barella su Gerson, ammonito il centrocampista rossoblù.

34' MIRACOLODI ALISSON SU TOCCO SFORTUNATO DI BRUNO PERES: sceglie male il tempo di chiusura Capradossi, recupera palla Farias che gira sulla destra per Deiola, il numero 27 mette in mezzo per Pavoletti, Peres anticipa e tocca male, ma Alisson è fenomenale e salva la Roma.

32' Altra occasione per il Cagliari con Pavoletti: Faragò sfrutta la sovrapposizione di Deiola che trova l'ex Napoli in mezzo, ma sfiora solamente la sfera che finisce sul petto di Alisson.

30' Fallo di Capradossi su Pavoletti, dopo un duello titanico.

29' Palla troppo lunga di Gonalons che aveva cercato in verticale Dzeko in area di rigore.

28' Spinta di Faragò su Gerson. Fallo.

27' Possesso palla dei giallorossi che rifiatano.

25' Combatte Barella con Nainggolan, il numero 18 commette fallo.

24' Cross di Faragò, respinge Fazio. Primo corner della gara.

23' Sulla stessa punizione Under calcia morbido sul secondo palo, trovando Gerson che non riesce a prendere bene il pallone, ma il numero 30 era in posizione di fuorigioco.

22' Ingenuo qui Lykogiannis che si fa rubare palla da Nainggolan, trattiene il belga e si prende l'ammonizione.

21' Fallo deciso di Farias su De Rossi.

19' Traversone di Faragò, nessuno attacca il primo palo, Alisson blocca.

17' Palla mortifera persa da Bruno Peres che regala il pallone a Farias, il brasiliano mette in mezzo ma De Rossi capisce tutto e chiude.

16' Tiro di potenza di Kolarov che non riesce a coordinarsi decentemente su sponda di Gerson, e palla alta.

14' GOOOOOOOOOL DELLA ROMA, HA SEGNATO UNDER: cross di Kolarov per Dzeko che controlla un pallone difficilissimo, non si può girare, appoggia su Under che, con un colpo da biliardo, trova il secondo palo e batte Cragno. 1-0!

12' OCCASIONE ROMA CON UNDER: imbucata di Gonalons sulla sinistra per Gerson che trova in mezzo Under, il numero 17 colpisce a botta sicura ma trova Lykogiannis che respinge la sfera.

11' Fallo di Padoin su Under a centrocampo.

10' I Sardi spingono tantissimo, la Roma è in totale confusione.

7' FUORI DI UN SOFFIO IL TIRO DI FARIAS CHE AVEVA CERCATO IL SECONDO PALO: il brasiliano conquista un pallone su Bruno Peres, punta Capradossi e calcia a giro , non trovando di nulla il gol.

6' Lancio sbagliato di Alisson che cercava Bruno Peres.

4' Cross di Ionita dalla destra imbucato da un tocco di Pavoletti, Fazio chiude tutto.

3' Lancio in profondità per Dzeko, ma il bosniaco è in posizione di off-side.

2' Fallo di Pavoletti su Fazio, l'argentino si rialza dolorante.

1' Subito prima occasione per il Cagliari con De Viola che sfrutta un brutto passaggio di Gonalons, calcia col sinistro e non trova il secondo palo per pochissimo.

20.46 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Cagliari.

20.43 - Squadre in campo!

Aggiornamento: problema muscolare nel ricaldamento per Kostas Manolas. Al suo posto giocherà Elio Capradossi.#CagliariRoma #ASRoma pic.twitter.com/BdFbTK4bap — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 maggio 2018

20.35 - Intanto è arrivata anche la conferma ufficiale dell'infortunio di Manolas...

20.30 - Il riscaldamento ormai è terminato. Vediamo qualche immagine dai social...

20.20 - Ripassiamo quindi la formazione ufficiale della Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Cengiz Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco. Debutta il giovane italo-ugandese, rientrato a gennaio dal prestito dal Bari.

20.15 - Novità di formazione: si è bloccato nel riscaldamento Manolas, che dà forfait per un problema al flessore. Al suo posto giocherà Capradossi.

20.05 - La risposta del Cagliari (4-4-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannis; Deiola, Padoin, Barella, Ionita; Farias, Pavoletti. All. Lopez

19.55 - La formazione ufficiale della Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Cengiz Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali della gara.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Cagliari-Roma, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM 2017-18. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Di Bello (sez. di Brindisi).

Diretta Cagliari - Roma

I sardi sono reduci da una pesante sconfitta per 4-1 in casa della Sampdoria. Adesso, quella salvezza ormai certa di qualche settimana fa, sembra essere totalmente svanita. Questa sera, dunque, servirà una gara di un certo spessore unita al caldo tifo dei tifosi cagliaritani che dovranno supportare i propri ragazzi per tutti i 90' di gioco.

Didascalia

Nella consueta conferenza stampa, tenutasi alla vigilia della gara, il tecnico dei rossoblù Diego Lopez si è mostrato fiducioso e ottimista, nonostante il calendario:"Domani dovremmo essere un pò pazzi e sognare di fare punti contro la Roma. Non possiamo regalare nulla in questo momento”.

Ritornando sul punto salvezza e sul sopracitato calendario dei sardi, la possibilità di una retrocessione in B sembra essere davvero alta. La squadra di Lopez è a +1 dalla SPAL e a +2 dal Chievo, ma dovranno affrontare nelle prossime due gare Fiorentina ed Atalanta, entrambe in corsa per un piazzamento in EL.

Il tecnico uruguaiano opterà probabilmente per il 4-3-1-2. Tra i pali Cragno, con il quartetto difensivo composto da Padoin, Ceppitelli, Andreolli e Faragò. Cabina di regia affidata a Dessena, supportato dalle mezzali Barella e Ionita. Sulla trequarti il solo Farìas che darà supporto a Pavoletti e Sau.

Live Cagliari- Roma

Dopo la grossa delusione in Champions a causa di un grande Liverpool, i giallorossi devono subito rialzarsi e conquistare i tre punti, mantenendo cosi il terzo posto. La lupa è reduce in campionato da un poker casalingo calato al Chievo Verona e sicuramente vorrà far bene alla Sardegna Arena.

Didascalia

Anche Di Francesco ha parlato in conferenza stampa, affermando che quella di domani sarà una vera e propria battaglia:"Loro hanno grande desiderio di fare risultato, poi quello è sempre stato un campo ostico per la Roma. Sarà durissima sia dal punto di vista fisico che emotivo, sono in ritiro da diversi giorni. Sarà una battaglia, che noi dobbiamo affrontare con le nostre armi".

Probabilmente l'ex Sassuolo opterà per un sostanzioso turn-over, visto lo spreco di energie di tanti giocatori. Come anticipato in conferenza, non faranno parte del match di stasera Strootman, Defrel e Diego Perotti, con El Shaarawy da valutare.

Diversi i cambi in casa Roma, ma il modulo sarà probabilmente lo stesso: 4-3-3. In porta Alisson, sulle fasce Bruno Peres e Kolarov e nel mezzo Manolas-Fazio. Trio di centrocampo formato da Nainggoolan, Pellegrini e Gonalons. Lì davanti giocheranno Under, Dzeko ed El Shaarawy.