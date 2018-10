Juventus - Mandzukic e De Sciglio si allenano in gruppo

Si avvicina a grandi passi la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri sono scesi in campo questa mattina allo Juventus Training Center di Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri per cominciare la preparazione a questa importantissima sfida. Sul campo verde di Vinovo, Allegri, ha potuto sorridere constatando i progressi fatti da Mario Mandzukic e Mattia De Sciglio.

Entrambi oggi si sono allenati, in parte, con il gruppo dedicandosi alla tattica ed alla circolazione di palla dopo aver effettuato qualche scambio con il pallone a favore di telecamere. Con Mandzukic e De Sciglio, c'è da segnalare anche la presenza di Stefano Sturaro, anche lui con il gruppo per qualche momento. Continua, invece, l'allenamento a parte Giorgio Chiellini, allenatosi in un campo differente, ma adiacente, a quello usato dall'intera squadra. Per quanto riguarda il programma, la Juventus si allenerà un'ultima volta domani mattina, poi nel pomeriggio partirà per Roma dove alle 16, assieme al Milan, verrà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri si terrà allo stadio Olimpico alle ore 18.

Per quanto riguarda le convocazioni sono ancora in forse sia il croato, sia il terzino italiano, se entrambi dovessero partire per Roma sarebbe comunque poco probabile il loro utilizzo dal primo minuto. Cuadrado e Douglas Costa si sono dimostrati molto in forma negli ultimi incontri e difficilmente verranno scalzati dalla formazione per una partita così importante. Tuttavia, al momento, l'unica certezza è che in porta ci sarà Buffon e non Szczesny, con il capitano della Juventus che giocherà dunque l'ultima finale della sua carriera da giocatore.