Milan, meno due alla Coppa Italia: nessun problema per Suso, davanti di nuovo Cutrone

Mancano solamente due giorni alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una partita fondamentale per i rossoneri, con un successo si guadagnerebbero la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Europa League. Il Diavolo viene dalla seconda vittoria consecutiva in campionato (4-1) ai danni dell'Hellas Verona. I bianconeri giungono dal successo contro il Bologna (3-1) meno netto però di quel che può sembrare, difatti la squadra di Max Allegri ha sofferto parecchio.

Negli ultimi mesi il Milan ha sempre fatto un'ottima prestazione con le grandi e soprattutto in Coppa Italia ha eliminato prima l'Inter e poi la Lazio. Ma per battere la corazzata Juventus ci vorrà la testa, la giusta mentalità per le grandi finali. Chi meglio di Gattuso può trasmettere questi concetti? Un allenatore che da giocatore, proprio con questi colori, ha disputato un sacco di finali, vincendone parecchie.

Sugli spalti dell'Olimpico ci sarà anche Yonghong Li: il presidente rossonero ha già parlato alla squadra per caricare tutto il gruppo: "Ogni volta che vengo a Milano e ho la fortuna di incontrarvi, il cuore mi batte forte. Solitamente sono stressato dal lavoro, ma quando vi vedo sono molto contento. Ora ci sarà un’altra partita molto importante, la finale di mercoledì. Mi aspetto che tutti voi diate il massimo e che possiate fare risultati". Il Milan andrà a caccia del primo trofeo dell’era cinese.

LE ULTIME DA MILANELLO

Gattuso si affiderà ai suoi titolari, quei giocatori che negli ultimi mesi gli hanno dato più garanzie. In porta il solito Donnarumma, difesa a quattro composta da capitan Bonucci, Calabria, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo spazio a Kessie, Locatelli e Bonaventura, in avanti Suso e Calhanoglu ai lati di Cutrone. Il centravanti rossonero, seppur impreciso sottoporta, si è meritato sul campo la conferma anche per la partita più importante dell'anno. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ringhio starebbe pensando alla variabile Kalinic, ma la decisione arriverà dopo l'allenamento in programma oggi o domani prima della partenza verso Roma.

Dunque Suso sarà in campo regolarmente mercoledì: la botta alla coscia che lo spagnolo ha rimediato sabato sera contro il Verona non rappresenta un problema. Invece chi non sarà della partita è Lucas Biglia, l'argentino ha provato fino all'ultimo a recuperare, ma senza successo.