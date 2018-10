Juventus, c'è Mandzukic tra i convocati

Sono 23 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della partenza della Juventus verso Roma, dove domani sera allo Stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia contro il Milan. Tutti presenti, a cominciare da Mario Mandzukic che ha recuperato dopo i 10 punti di sutura causati dell’intervento killer di Vecino di dieci giorni fa; nell’elenco figurano anche Mattia De Sciglio e Stefano Sturaro – difficilmente però i due saranno della partita, almeno non dall’inizio -, mentre Giorgio Chiellini sarà al seguito della squadra – come successo nelle ultime due partite – ovviamente indisponibile per la partita, sia per l’infortunio sia perché sarebbe stato comunque squalificato.

Per quanto riguarda la formazione, per Allegri resta da sciogliere il solito dubbio sul modulo: decisiva sarà la presenza di Mandzukic, perché con il croato in campo sarà 4-2-3-1, altrimenti si seguirà la via del 4-3-3; a completare l’attacco ci saranno Douglas Costa – in formissima ed assolutamente devastante contro Inter e Bologna – e Dybala, a sostegno della punta centrale Gonzalo Higuaìn. In porta ci sarà sicuramente Gigi Buffon, come confermato dal tecnico livornese nella conferenza stampa di venerdì scorso prima del match con i felsinei, mentre in difesa l’unico dubbio riguarda la corsia destra, cioè su chi fra Lichtsteiner e Cuadrado giocherà da terzino, con Barzagli e Benatia al centro ed Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Miralem Pjanic avrà il compito di impostare le azioni offensive, con ai propri lati Khedira e Matuidi in caso di 4-3-3 o solo uno dei due – il tedesco è favorito – in caso di 4-2-3-1.

L'elenco completo dei convocati:

1 Buffon

2 De Sciglio

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

21 Howedes

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur

33 Bernardeschi