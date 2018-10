Lazio: Luis Alberto corre, l'Inter nel mirino

Luis Alberto è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 37' del primo tempo della sfida giocata contro l'Atalanta, poi pareggiata dalla Lazio 1-1, in rimonta. Out a causa di un infortunio muscolare, procurato dallo spagnolo a seguito di un tentativo di stop del pallone, in allungamento. Si è subito temuto il peggio, con il fantasista ex Liverpool che a malapena è riuscito a lasciare il campo con le sue gambe.

Smaltita la delusione, Luis Alberto non si è buttato giù, ha ripreso gli allenamenti differenziati mettendo nel mirino la sfida con l'Inter, in calendario all'ultima giornata di campionato. Lo spagnolo proverà a stringere i denti in vista del finale di stagione ed attraverso i social network ha fatto sapere il suo pensiero, il suo stato d'animo. "Ho tanta voglia di finire in campo, lotterò fino alla fine", questo l'assunto del calciatore, pubblicato poche ore fa e dedicato ai tifosi della Lazio. E' sicura la sua assenza nella prossima sfida contro il Crotone, quella calabrese una squadra con l'acqua alla gola bisognosa di punti salvezza, ma la gara di 'San Siro' è uno snodo cruciale per le possibilità dei biancocelesti di potersi classificare tra le prime quattro del campionato italiano. Luis Alberto non ha alcuna intenzione di non esserci.

Uno dei calciatori più utilizzati da Simone Inzaghi, 34 le presenze in campionato di Luis Alberto (più nove in Europa League, tre in Coppa Italia ed una in Supercoppa), rappresenta il perfetto collante tra i reparti di centrocampo ed attacco. Orfana già di Immobile, la Lazio spera di recuperarlo per averlo a disposizione nello scontro diretto contro i nerazzurri di Luciano Spalletti, gara da dentro o fuori, che varrà un'intera stagione.