Napoli: in estate via alla rifondazione azzurra

Sarà un'estate molto calda a Napoli, sia dal punto di vista delle temperature che si percepiranno nel capoluogo campano, sia per tutto ciò che è vicino alla Napoli del pallone. La mancata conquista dello Scudetto, al termine di un avvincente testa a testa con la rivale di sempre, la Juventus, sembra proprio abbia posto un punto al ciclo sarriano. Il tecnico originario di Pozzuoli sembra sempre più convinto di lasciare la panchina azzurra per tentare un'avventura estera (Chelsea? Monaco?), con Aurelio De Laurentiis a caccia, dunque, di un sostituto.

Che sia Marco Giampaolo o qualsiasi altro allenatore (nelle ultime ore è caldissimo il nome di Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk), la rosa del Napoli subirà un profondo cambiamento. Albiol, Koulibaly, Jorginho, tutti nomi di possibili partenti, ma è nel reparto offensivo che si registranno, con ogni probabilità, i più marcati mutamenti. Dries Mertens e Josè Callejon potrebbero essere giunti al capolino delle rispettive avventure azzurre, data l'età - entrambi over 30 - e clausole rescissorie accessibili per chi voglia acquistarli. Ecco che poi partirà la rifondazione: Facundo Ferreyra e Iago Aspas sono i due nomi più chiacchierati per sostituirli. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in particolare, il cerchio si starebbe stringendo su Facundo Ferreyra (pallino proprio di Fonseca, arriverebbe all'ombra del Vesuvio con l'allenatore portoghese) dello Shakhtar Donetsk, che quest'anno in Champions ha fatto male proprio al Napoli ma anche alla Roma, e su Iago Aspas del Celta Vigo. Si tratta di due giocatori dalle caratteristiche diverse, perchè se il secondo è una seconda punta capace di rivestire anche il ruolo di esterno d'attacco, il brasiliano funge perlopiù da punta centrale, ben strutturato fisicamente, dotato di buona tecnica individuale. Resta nel mirino anche Florian Thauvin, che però è nel mirino di mezza Europa e il Marsiglia lo venderà a carissimo prezzo.

Una situazione estremamente scombussolata, dunque, quella in casa Napoli. La non chiarezza sul futuro di Sarri aumenta ovviamente la confusione all'interno del club, con diversi giocatori che stanno preparando le prossime strategie estive insieme ai loro agenti. In alcuni casi, specie per ciò che riguarda Jorginho, sono addirittura già partiti dei contatti con squadre estere, in Premier League. L'unico pronto a restare è Marek Hamsik, ormai bandiera azzurra. Il giocatore slovacco, il capitano del Napoli potrebbe fare da garante per quello che sarà il progetto della prossima stagione. Dopo le ultime due esibizioni stagionali - a Marassi contro la Samp e passerella finale al San Paolo contro il Crotone - ne sapremo senz'altro di più. Il pentolone azzurro già bolle.