Chievo Verona: D'Anna rilancia Giaccherini esterno in vista del Bologna

La vittoria contro il Crotone ha dato morale e classifica, al nuovo Chievo targato D'Anna, chiamato ora a fare punti anche nel prossimo match di campionato per raggiungere una salvezza mai così sudata. In casa di un Bologna praticamente già salvo, i gialloblu dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo, compattandosi ed affidandosi ai propri pezzi da novanta. Nella giornata di ieri, l'ex tecnico del Chievo Primavera ha guidato la rosa in due momenti differenti: uno prettamente atletico ed un altro più tecnico. D'Anna ha inoltre valutato Giaccherini esterno, ruolo in cui l'ex Juventus e Napoli ha fatto vedere ottime cose lungo tutto l'arco della sua carriera.

Tra i più positivi di questo girone di ritorno, Giaccherini sarà certo della maglia da titolare, affiancando uno tra Meggiorini e Birsa ed il confermatissimo Inglese in un tridente sui generis. Dato per certo il 4-3-2-1, D'Anna dovrebbe schierare Dainelli e Gamberini davanti a Sorrentino, anche se non è da escludere la presenza di Depaoli. Sulla destra, ballottaggio tra Tomovic e Cacciatore, a sinistra si giocano invece la maglia Gobbi e Jaroszynski. Squalificato Radovanovic, sarà Rigoni il mediano scelto dal tecnico clivense, affiancato dalle mezz'ali Castro ed Hetemaj. Una formazione dunque molto equilibrata, pronta a compattarsi in difesa e a ripartire con celerità.

Intervenuto ai microfoni della società clivense, è stato proprio Emanuele Giaccherini a dire la sua in vista del match di Bologna: "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone abbiamo superato un ostacolo, ma adesso cerchiamo di portare a casa punti da Bologna. Conta il bene del Chievo, non quello personale. Quella di Bologna sarà una trasferta insidiosa, conosco l'ambiente e possono giocare liberi mentalmente. Noi dobbiamo dimostrare di avere più motivazioni e in campo si dovrà vedere questa differenza".

PROBABILE FORMAZIONE ANTI-BOLOGNA:

Sorrentino; Tomovic/Cacciatore; Dainelli, Gamberini/Tomovic, Gobbi/Jaroszynski; Castro, Rigoni, Hetemaj; Meggiorini/Birsa, Giaccherini; Inglese.