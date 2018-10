Torino: la stagione non ha più obiettivi, contro la SPAL la vittoria come un palliativo

Allenamento tecnico-tattico per il Torino di Walter Mazzarri. In vista del match casalingo contro la SPAL, i granata hanno svolto un'intensa sessione nella giornata di ieri, in cui l'ex tecnico del Napoli ha valutato il possibile undici da schierare nella prossima sfida di campionato. Grande attenzione alla difesa, dove Kevin Bonifazi s'è dovuto fermare a causa di un problema alla coscia destra. Il grande ex della sfida non dovrebbe dunque scendere in campo. A centrocampo, continua il lavoro differenziato di Obi, fermo a causa di uno stiramento del muscolo ileopsoas. Parzialmente in gruppo, infine, Berenguer.

Secondo le ultime di formazione provenienti dal Fila, Walter Mazzarri dovrebbe confermare il 3-4-1-2. Davanti a Sirigu, difesa a tre composta da Burdisso, N'Koulou e Moretti. Nella zona centrale del campo nessuna sorpresa, dove Baselli e Rincon presiederanno la mediana. Ai loro lati, confermata anche la presenza dell'eroe di Napoli De Silvestri ed Ansaldi. Dietro ad un tandem offensivo ancora in dubbio, l'unico certo del posto è Ljajic, pronto a trascinare il Torino anche nella prossima stagione. Belotti e Iago Falque partono logicamente favoriti, occhio ai rimpanti Edera e M'baye Niang.

Mentre la rosa si prepara alla SPAL, la dirigenza granata si muove già sul mercato, puntando forte su Depaoli del Chievo Verona. Stabilmente nel giro della prima rosa da un anno e mezzo e grazie all'intuizione dell'ex tecnico gialloblu Maran, il ventunenne mancino può occupare senza problemi sia il ruolo di terzino sinistro che quello di fluidificante in un'ipotetica difesa a tre. Depaoli sarebbe un ottimo colpo, per il Torino, che abbasserebbe l'età media di una zona del campo occupata da calciatori non più giovanissimi, come Ansaldi e Molinaro e da un Barreca che sembra lontano dalla condizione di qualche anno fa.