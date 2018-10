Serie B - Continua la corsa del Parma: battuto 1-0 un Bari combattivo ma sfortunato

NOT : Stadio Tardini di Parma, gara valida per la Lega B 2017/18.

Prova di forza del Parma di D'Aversa, che batte il Bari nello spareggio playoff grazie ad un goal di Gagliolo. Disputando una sfida accorta e pungente, i ducali sbloccano il match solo nella ripresa, sfiorando spesso il goal con Ciciretti. Particolarmente sfortunato per i due legni colpiti, i ragazzi di Grosso non riescono a pareggiare, fermati da un Frattali in stato di grazia. Parma che stacca Palermo e Venezia salendo a quota sessantanove, Bari fermo a 64 ma comunque sesto.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3: davanti a Frattali, difesa a quattro composta da Gazzola, Sierralta, Iacoponi e Gagliolo. Scavone in mezzo alla zona mediana, affiancato dalle mezz'ali Dezi e Barillà. In attacco spazio ad Amato Ciciretti, che con Di Gaudio va a sostenere Ceravolo. Un 3-5-2 abbastanza fluido, invece, per gli ospiti, con Grosso che schiera il terzetto difensivo Empereur-Marrone-Gyomber a protezione di Micai. Chiavi del gioco affidate a Basha, affiancato da Henderson e Iocolano. A sostegno del tandem offensivo composto da Nenè ed Andrada, infine, i fluidificanti Sabelli e Balkovec.

Gara inizialmente favorevole al Parma, che cerca di pressare il Bari a caccia del goal. Al 6' subito pericolosi i ducali con Ceravolo, che manca il tap-in in porta dopo una parata di Micai su tiro di Amato Ciciretti. Due minuti dopo ci prova da fuori Nenè, nessun problema per Frattali. La gara del Bari si complica però al quarto d'ora, quando Grosso costretto a sostituire l'acciaccato Andrada per Floro Flores. Nonostante questo intoppo i galletti mettono paura a Frattali con Balkovec, il cui tiro dalla distanza viene deviato in angolo da Gazzola. Ancora Bari pericoloso al ventunesimo: il tiro di Nenè viene però battezzato fuori da Frattali. Molto pericoloso quando attacca, anche il Parma sfiora il vantaggio quattro minuti dopo, quando è Gagliolo a girarsi in area e a mancare la rete per una questione di centimetri.

La seconda fase di primo tempo è un susseguirsi veemente di emozioni, con Parma e Bari che non si risparmiano visto il peso specifico della sfida. Alla mezz'ora di gioco si mette in evidenza, per due volte, l'ex Genoa Floro Flores: il primo tiro viene deviato in corner da Frattali, sugli sviluppi di un corner l'attaccante del Bari manda però fuori. Passano due minuti ed è Barillà a mettere i brividi a Fabio Grosso. Servito da Di Gaudio, l'ex Trapani non ci pensa due volte e tira, mandando di poco fuori la propria conclusione. L'ultimo squillo di un emozionante primo tempo capita sui piedi di Sabelli, che al 45' conclude trovando però la miracolosa risposta di Frattali, bravo addirittura a bloccare l'idea del fluidificante biancorosso.

Secondo tempo che comincia con il Parma a trazione anteriore: al 49' bella chiusura di Empereur su un Ceravolo pronto a colpire in rete, due minuti dopo attento Micai sulla conclusione di un pimpante Ciciretti. E' davvero un ottimo Parma, quello della ripresa, una rosa capace di mettere alle corde il Bari e di sfiorare ancora il goal con una punizione di Ciciretti al 56'. Il tanto attaccare viene alle fine massimamente premiato, con i ragazzi di D'Aversa che passano in vantaggio tre minuti dopo e grazie a Gagliolo, il cui precisissimo colpo di testa non viene sventato da un Micai miracoloso su Di Gaudio pochi istanti prima. Affatto sicuri del vantaggio minimo, i padroni di casa attaccano ancora al 64', quando è Amato Ciciretti a lasciar partire un diagonale poco preciso su suggerimento di Ceravolo.

Dopo qualche cambio che abbassa di fatto il baricentro dei ducali, il Bari di Fabio Grosso cerca il goal del pari, sfruttando più che altro i guizzi dei singoli. Al 76' ci prova Brienza, il suo tiro trova però l'esterno della rete. Anche sfortunato, il collettivo di Fabio Grosso colpisce una traversa all'82', quando è Henderson a lasciar partire un bolide imprendibile per Frattali. I minuti finali di gara sono davvero concitati a causa di un fallo da ultimo uomo di Empereur, infrazione che costa il rosso diretto al difensore ed una quantità importante di tempo perso. Dopo una parentesi concitata, al novantesimo altra grandissima occasione per il Bari, che con Nenè colpisce un altro legno. Si salva dunque il Parma, davvero in sofferenza nell'ultima fase di gara. La sfida finisce di fatto qui, con i biancorossi che mancano il pari. Migliore in campo per i padroni di casa, Ciciretti. Per gli ospiti in evidenza Micai.