Bologna: le parole di Roberto Donadoni in conferenza stampa

Anche se la stagione non potrà regalare più nulla, non è ancora il momento di andare in vacanza. Roberto Donadoni è stato infatti chiarissimo in conferenza stampa: il Bologna deve fare bene davanti al proprio pubblico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico felsineo ha esordito sottolineando proprio quest'aspetto: "Vogliamo chiudere nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico. In settimana abbiamo lavorato bene in questo senso, la squadra ha recepito e farà una grande partita. Chievo? Sarà una partita molto tosta, partita vera. Loro hanno bisogno di punti e noi dovremo farci trovare pronti. Ricordo cosa si diceva mesi fa del Chievo Verona, poi hanno avuto un’involuzione. Domani me li aspetto in campo con grande cattiveria agonistica".

In seguito, passaggio importante sulla propria rosa: "Ho visto bene Pulgar nell’allenamento di ieri, ha recuperato quasi del tutto dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Lo valuteremo stamattina, durante la rifinitura. Orsolini? E’ al 50% della condizione. Helander e Donsah hanno invece recuperato, mentre Gonzalez non ce la fa. Palacio? E’ tonico e lucido, non ci sono problemi. Destro? “Oggi parlerò con Mattia per capire se ha gli stimoli, le motivazioni giuste per concludere al meglio questa stagione. Se le sensazioni saranno positive potrebbe essere utilizzato".

Roberto Donadoni ha infine parlato del futuro di Verdi: "Futuro? Per ora rimangono le ultime due partite e sono totalmente focalizzato su questo finale di campionato. Al futuro penseremo dopo. Verdi? Non c’è ancora stata alcuna decisione definitiva. Io credo che fino a quando non prenderà una decisione ufficiale e definitiva, ci siano possibilità che possa rimanere qui a Bologna" conclude Donadoni.