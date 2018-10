Fiorentina: le parole di Stefano Pioli in vista del match contro il Cagliari

Una sfida sulla carta agevole, da affrontare però con calma e concentrazione. Potrebbe essere così definita la prossima sfida della Fiorentina, impegnata in casa e contro un Cagliari incerottato, bisognoso però di salvezza. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei viola Stefano Pioli ha parlato proprio dei sardi: "Le trappole? Sono quelle di una partita difficile, contro un avversario che aveva le qualità per non fare questo topo di campionato. Un avversario motivato perché si gioca la salvezza. Ho sempre detto che le valutazioni si fanno alla fine, inutile dare i voti alla squadra. Dobbiamo capire che la partita che conta di più è domani e poi penseremo al Milan".

Pioli ha poi detto la sua sulla sfida di andata: "Domani potrebbe confermare il sistema di gioco la squadra di Lopez, ma sicuramente non cambierà il nostro modo di fare la partita. La fase di non possesso palla sarà importantissima. All'andata abbiamo giocato bene anche se abbiamo fallito tante occasioni, ogni partita fa storia a sé. Non ci interessa che Atalanta e Milan giochino dopo. La rosa? Sta bene mentalmente e fisicamente. La squadra ci crede, è serena e concentrata perché sanno che è una partita davvero importante quella di domani".

Addentrandosi nella conferenza stampa, Stefano Pioli ha poi parlato di alcuni suoi giocatori: "Eysseric? Io credo che i giocatori vadano giudicati quando hanno una certa continuità di presenze e rendimento. Purtroppo è arrivato e si è infortunato subito. Gli ha creato qualche difficoltà. Lui si aspettava di più da questa stagione, ma può fare molto di più. Ha grandi capacità e abbiamo bisogno della sua qualità. Hugo? E' convocato, lo saranno tutti tranne Lo Faso che però sarà allo stadio con la bandiera e la tromba. Hugo farà un provino domattina".