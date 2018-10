Risultato Inter - Sassuolo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Politano, Berardi, Rafinha! (1-2)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

51' - Termina qui la gara. Inter che resta a -2 dalla Lazio, e domani potrebbe definitivamente perdere la Champions. Sassuolo ufficialmente salvo a 43 punti.

51' - EDER! Sponda di Icardi, Eder controlla e calcia; Consigli ancora ottimo manda la sfera in angolo.

49' - Adesso appare davvero complicato segnare per i nerazzurri.

46' - Sei minuti di recupero.

44' - MISSIROLI! Coast to coast pazzesco del centrale, che arriva ai 25 e prova a piazzare la sfera. Palla appena alta.

42' - Palla lunga per Icardi, sponda per Eder che entra in area ma viene rimpallato.

40' - Forcing finale nerazzurro.

37' - Rimane a terra Lemos, Rafinha lo porta fuori di peso e scoppia il parapiglia. Si perdono 3 minuti buoni, ammonito Lemos.

37' - ICARDI! Cross dentro di Cancelo, sponda di Eder per il 9 che calcia sul muro. Poi l'argentino spedisce fuori anche il colpo di testa, ma il gioco era fermo.

35' - RAFINHAAAAA! DIMEZZA LO SVANTAGGIO L'INTEEEEER! Controllo dell'8 al limite, sinistro, palla che bacia il palo ed entra. 1-2.

31' - Cambio Inter: fuori Ranocchia, dentro Borja Valero.

30' - Ora difficile per l'Inter.

27' - BERARDIIIIII! RADDOPPIA IL SASSUOLOOOOO! Controlla sulla trequarti, sterza e piazza il pallone sotto all'incrocio. Perla del 25, 0-2.

26' - Cambio Sassuolo: fuori Politano, dentro Babacar.

26' - Cambio Inter: fuori Vecino, dentro Eder.

25' - ICARDI - Scappa alle spalle Perisic, controlla in corsa e calcia; pallone sporcato che termina ad Icardi: destro debole parato da Consigli.

23' - Assedio compassato dell'Inter. Gli uomini di Spalletti vivono nella metà campo avversaria.

20' - Sponda in mezzo di Karamoh per Icardi, Acerbi fa buona guardia e spegne il pericolo.

17' - Solo Inter adesso, ospiti che si affidano alle ripartenze di Politano.

14' - Suggerimento perfetto di Cancelo a premiare l'inserimento di Vecino, che prolunga per Icardi a centro area. Monumentale Lemos in copertura.

13' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Karamoh.

11' - Manovra troppo lenta e prevedibile dei nerazzurri, tutto facile per il Sassuolo.

8' - ADJAPONG! Destro di prima intenzione in uscita, palla a lato.

6' - RAFINHA! Cross di Perisic respinto, la palla veleggia a centro area e viene impattata da Rafinha che trova Consigli.

5' - DUNCAN! Schiaffo violentissimo dal limite, Handanovic in qualche modo poi Berardi non riesce a calciare.

4' - BERARDI! Contropiede velocissimo del Sassuolo orchestrato da Politano, dentro per Berardi che calcia fuori.

3' - CANDREVA! Dai e vai con Brozovic, ma l'87 invece di calciare cerca un improbabile passaggio centrale.

2' - Inter con il piede sull'acceleratore sin da subito.

1' - Al via il secondo tempo.

Match tirato e bloccato, merito di un Sassuolo schierato perfettamente in campo da Iachini, bravo a contenere ed a ripartire. Politano trova il gol da punizione, l'Inter non riesce a pareggiare trovando anche un enorme Consigli sul finale.

46' - Termina qui il primo tempo.

46' - Un minuto di recupero.

44' - ICARDI! Perisic controlla palla sulla sinistra solo, passaggio centrale perfetto per Icardi che trova un Consigli sontuoso a sbarragli la strada. Paratona.

42' - Imbucata pazzesca di Brozovic per Icardi, che controlla e spiazza Consigli. Ma Abisso chiama il fuorigioco, nulla da fare.

40' - Duncan supera Rafinha in dribbling, che lo atterra. Punizione.

37' - CANDREVA! Tracciante non troppo carico ma angolato dell'87, Consigli toglie la sfera dall'angolino.

36' - RAFINHA! Sprinta centralmente, si ritaglia spazio ed effettua la rasoiata; Consigli in due tempi.

34' - BERARDI! Scappa alle spalle di Skriniar, che lo trasporta poi sull'esterno; calcia in diagonale, para Handanovic.

33' - Uno-due rapido tra Vecino e Rafinha, controlla male l'11 e l'azione sfuma.

31' - BROZOVIC! Rafinha porta palla centralmente, scarica su Brozovic che calcia; in corner Consigli.

28' - Prova a reagire subito l'Inter, ben strutturato il Sassuolo dietro.

25' - POLITANOOOOOO! VANTAGGIO SASSUOLOOOOO! Punizione bassa del 16, salta la barriera ed Handanovic è battuto.

23' - Politano scappa sulla sinistra, appoggio dentro per Berardi che calcia su Skriniar. Sulla respinta, Brozovic aggancia Adjapong. Punizione da posizione interessante.

21' - Cross in mezzo di Perisic, Dell'Orco ed Icardi si scontrano a centro area con il 9 che cade a terra. Abisso fa, giustamente, giocare.

19' - Ora prova l'Inter ad attaccare con veemenza.

17' - Intervento scriteriato di Berardi su Skriniar, fallo ed ammonizione.

16' - Giro palla sterile del Sassuolo, che non riesce a creare problemi.

14' - DUNCAN! Scivolano sia Cancelo che Ranocchia, lui si ritaglia spazio da buona posizione e calcia; sinistro violento, ma largo.

12' - Imbucata di Brozovic a liberare Candreva in area, posizione irregolare dell'ex Lazio.

11' - Rafinha serve sulla verticale Perisic; prende il fondo il 44 e poi crossa, Magnanelli prima di Candreva.

9' - Manovra molto laboriosa dell'Inter, cross di Perisic deviato in corner.

7' - Rafinha nasconde palla a Dell'Orco, fallo.

6' - Problema tecnologico per Abisso, risolve il quarto uomo.

5' - MISSIROLI! Rogerio scodella in mezzo per l'inserimento forte di Missiroli; colpo di testa, e palla a lato.

4' - Si allarga sulla destra Candreva, effettua il cross che termina larghissimo. Non ci arriva Perisic.

3' - Berardi prolunga per lo sprint di Politano, pescato in posizione di offside.

1' - Politano controlla subito palla a centro area, destro murato.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, San Siro stracolmo di persone. Ben 70.000 gli spettatori.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

Iachini opta per il 3-5-2. Tra i pali Consigli, trittico difensivo composto da Dell’Orco, Acerbi, e Lemos. Duncan, Magnanelli, e Missiroli guardiani di centrocampo, con Rogerio e Adjapong. Davanti, tandem Berardi - Politano.

Il Sassuolo è ormai tranquillo, sicuro della permanenza in Serie A con i 40 punti incassati. Iachini ha raggiunto con merito l’obiettivo prefissato, dato che appare improbabile un sorpasso dell’Udinese - 34 punti - a due giornate dalla fine. Garbage time, se vogliamo utilizzare un epiteto cestistico, per i neroverdi, che non per questo agevoleranno il compito ai nerazzurri. Il Sassuolo è pronto comunque alla lotta, vincere ancora contro l’Inter - dopo l’1-0 dell’andata - significa tanto. A San Siro senza pensieri.

Spalletti opta per il 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia, e Santon. Vecino e Brozovic frangiflutti di centrocampo, Rafinha dietro Icardi con Perisic e Candreva ai lati.

Ora o mai più. Ultima chiamata per l’Inter, che deve vincere per dare alito alle possibilità di raggiungere il posto in Champions. Il pareggio dell’Atalanta contro la Lazio ha riaperto tutto il discorso relativo al 3/4º posto. Per la compagine di Spalletti acciuffare i 3 punti significa giocarsi con il coltello fra i denti lo scontro diretto con la Lazio all’ultima giornata. Una situazione da spalle al muro, con la squadra che deve compattarsi e spremere le ultime energie per ritrovare la massima competizione europea che manca da troppo tempo. San Siro pieno, c’è bisogno di rispondere presente.

Sono 9 i precedenti totali tra le due compagini. Il Sassuolo comanda con 5 vittorie, l’Inter ne annovera 4 mentre non si sono registrati pareggi. L’ultimo head to head, in Serie A, risale al Dicembre del 2017, 18º giornata di campionato. Il Sassuolo infligge la seconda sconfitta consecutive alla compagine di Spalletti, fino ad allora imbattuta in campionato. Falcinelli al 34’ gela i nerazzurri, che non riescono a recuperare lo svantaggio. Icardi sbaglia un rigore, cala il sipario.

Arbitra Rosario Abisso coadiuvato da Del Giovane e Prenna, quarto uomo La Penna. VAR (Video Assistant Referee) Di Bello, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Crispo.