Terminata Roma - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-0): La Vecchia Signora è campione d'Italia!

Roma : (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (min. 73 Gonalons), De Rossi (min. 82 Strootman), Nainggolan; Cengiz Under (min. 81 Schick), Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

22.40 - Direi che è tutto. Ed allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus e Roma si dividono la posta in una gara senza reti, sancendo la vittoria del settimo Scudetto consecutivo per la Vecchia Signora!

22.37 - Si è dunque conclusa nel migliore dei modi la stagione della Juventus. Il teatro dell'Olimpico è quello che sancisce la vittoria del settimo titolo consecutivo per Madama, con la Roma che intanto può comunque festeggiare l'aritmetico raggiungimento di un piazzamento in Champions League. Lo 0-0 di oggi è coronamento di una grande stagione per loro, meritatamente incoronati campioni d'Italia in virtù della propria qualità. Aldilà degli episodi tanto contestati, solo complimenti.

22.34 - È FINITA! LA JUVENTUS, PER LA SETTIMA VOLTA CONSECUTIVA, È CAMPIONE D'ITALIA!

90' + 2' - Florenzi prova la torre per Schick su un lancio lungo, ma la palla sfila sul fondo.

90' + 1' - Due minuti di recupero. Si continua col solito esercizio di possesso palla.

90' - Sono già partiti i cori sul ritmo di "I campioni dell'Italia siamo noi".

89' - Dybala rinuncia quasi completamente al contropiede, dopo un gran dribbling a campo aperto di Bentancur.

88' - Punizione raccattata sulla sinistra da Strootman.

87' - Siamo quindi tornati ai soliti movimenti dei bianconeri palla al piede, con poca iniziativa e l'unico obiettivo di congelare questo risultato.

86' - Finalmente i romani hanno un po' gestito la palla, prima di nuovamente perderla. Di Francesco sta motivando spesso i suoi, con scarsi risultati.

85' - Altro contatto fra Juan Jesus e Dybala, dopo che il 10 ha combinato con Douglas Costa: non c'è comunque rigore. Alisson controlla.

84' - Barzagli cambia gioco per De Sciglio, che s'appoggia su Dybala. E poi c'è un altro retropassaggio.

83' - Da qualche secondo siamo tornati a giocare, con un brutto pallone verso Juan Jesus da parte di Alisson. Stanchezza tangibile in campo, aldilà dei cambi. Da segnalare comunque che Allegri è tornato al 4-3-3, con Bentancur nel ruolo di mezzala destra.

82' - Il gioco è ancora fermo, perchè esce anche De Rossi: stavolta Di Francesco lascia minuti a Strootman.

81' - Doppio cambio, finalmente la palla è uscita: dentro Bentancur al posto di Mandzukic e Schick al posto di Cengiz Under.

80' - Ancora ed ancora il giropalla degli ospiti prosegue.

79' - Bella giocata di Douglas Costa, che però col suo passaggio taglia-campo non riesce però a raggiungere Dybala, complice una deviazione.

78' - Kolarov interrompe la lunga fase di tiki-taka avversario, ma in scatto Douglas Costa lo recupera.

77' - Douglas Costa trova Higuain a rimorchio, la sua conclusione è però respinta. Dybala successivamente va via in dribbling, ma lo fa in orizzontale.

76' - Possesso palla lento per la Vecchia Signora, poco determinata ad offendere con intensità oggi.

75' - Higuain prova a risolvere tutti i calcoli cercando il gol del vantaggio su quest'assist involontario di De Rossi, ma lo scatto del sudamericano non è sufficiente a bruciare Fazio in area.

74' - Intanto, Milik ha sbloccato in contemporanea la sfida fra Sampdoria e Napoli. Perciò, per essere proclamati nuovamente campioni d'Italia, gli juventini dovranno difendere almeno il pari.

73' - Pellegrini è uscito, dentro per lui Gonalons. Preferisce preservare Strootman, dunque, Di Francesco.

72' - A terra Dybala, l'ha steso nettamente De Rossi.

71' - Cerca la conclusione Pjanic dal vertice sinistro dell'area, bordata di fischi perchè il pallone termina decisamente alto.

70' - Il sinistro di Dybala viene deviato in corner dalla barriera (in particolare da De Rossi).

69' - Punizione dai venticinque metri circa adesso, per Dybala. Capitolini ora in dieci (più che giustamente). Vediamo chi calcia.

68' - E si presenta con il primo dribbling e successivo cambio gioco per Mandzukic, perfetto. Espulso Nainggolan! Inevitabile. Quarto fallo negli ultimi otto minuti, il secondo in scivolata, secondo giallo tutta la vita qui per aver steso Dybala al limite. Brutta ripresa del belga.

67' - Lascia il campo Bernardeschi, uno dei più attivi, protagonista di un buon rientro da titolare. Dentro per lui Douglas Costa, uno qualsiasi.

66' - Mandzukic rimane a terra dopo un contatto con Juan Jesus, Dybala mette fuori il pallone.

65' - Bel break di Kolarov, che col sinistro calcia ma trova una deviazione in scivolata di Pjanic, corner.

64' - Si batte la punizione, possesso per i campioni d'Italia.

63' - Anche stavolta Pjanic ha messo il traversone, fallo in attacco per Tagliavento. Si riparte da Juan Jesus. Successivamente, Pjanic rompe una linea di passaggio dopo una magia di Under, e sulla ripartenza Nainggolan trattiene Alex Sandro: giallo sacrosanto per il belga (terzo fallo in tre minuti).

62' - Ancora Nainggolan su Dybala in fascia, punizione.

61' - Schema non riuscito a partire dal destro di Pjanic, De Sciglio ferma la ripartenza già nell'area avversaria stendendo El Shaarawy.

60' - Fallo di Nainggolan su Dybala all'altezza della trequarti, possibilità di cross in mezzo ora.

59' - Tocco di mano di Fazio per anticipare Higuain. Punizione.

58' - De Sciglio chiude bene ma sbaglia poi il passaggio verticale. Allora Kolarov può mettere il solito missile terra-aria con la targa "cross", ma Szczesny blocca.

57' - Bernardeschi steso in maniera evidente di Juan Jesus, non c'è fallo però per tagliavento. Si arrabbia un po' il numero 33, non è il primo calcione che prende stasera.

56' - De Rossi in verticale per Dzeko, Szczesny in uscita non controlla ma limita comunque i danni (poi Pjanic spazza).

55' - Stavolta invece soltanto una chiusura sensazionale in scivolata di De Rossi ferma il filtrante dell'ex Fiorentina, che aveva messo in porta Higuain (in mezzo a tre).

54' - Bernardeschi prova immediatamente a ripartire dopo una sponda sbagliata di Dzeko sul secondo palo, ma il suo appoggio di testa è fuori misura.

53' - Infrazione di Barzagli dopo una bella rincorsa su Under, punizione sulla corsia per le torri adesso.

52' - De Rossi dà un brutto passaggio, troppo lungo sia per Dzeko sia per El Shaarawy. Possesso per Szczesny.

51' - Kolarov ha ottenuto un prezioso fallo laterale sulla pressione doppia di Dybala e Bernardeschi, sarebbero stati lanciati in contropiede.

50' - Fermata l'azione avversaria da parte di un attento Juan Jesus, ai danni di Pjanic.

49' - Era stato comunque un gran gol. Pellegrini prova dall'altro lato ad innescare Florenzi, ma regala soltanto un rinvio dal fondo a Szczesny.

48' - GOL DI DYBALA, MA E' FUORIGIOCO! Grandioso cross scodellato di Alex Sandro dalla trequarti, che a centro area aveva pescato una conclusione mancina perfetta verso il primo palo della Joya, gol annullato per posizione di fuorigioco!

47' - Gioco pericoloso di Nainggolan, dopo che Alex Sandro in diagonale aveva chiuso perfettamente la gran palla di De Rossi.

46' - Kolarov tocca all'indietro, la sfera gira fin sull'altro lato dove Alex Sandro, in pressing, concede un fallo laterale.

21.47 - Si riparte! Primo pallone mosso dalla Roma.

21.46 - Squadre nuovamente in campo. Nessun cambio, si ricomincia dagli stessi ventidue del primo tempo.

21.37 - Nessun grande scossone in questo primo tempo fra Roma e Juventus, guidato da un tasso tecnico piuttosto elevato presente in campo ma due difese in grado di reggere l'urto senza grossi problemi finora. Due conclusioni mancine, di Dybala e Kolarov, le uniche occasioni serie, dopo che Madama aveva un po' provato a farsi male da sola con dei disimpegni sbagliati. Proprio la concentrazione è ciò che dovranno migliorare i ragazzi di Allegri, per provare a rompere l'equilibrio; Di Francesco può invece ritenersi soddisfatto, ma dovrebbe cercare di essere meno esposto a pericoli sulle transizioni avversarie. È tutto per ora: ci vediamo fra poco.

21.31 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' - Fazio gestisce uno degli ultimi palloni di questa metà di gara, che si chiuderà senza recupero.

44' - Hanno protestato un po' i bianconeri, ora però ci sono i blocchi nella loro area. KOLAROV VA IN PORTA! Ad una certa parte dell'Olimpico è sembrato che il serbo avesse segnato, ma defilato sulla fascia ha colto soltanto l'esterno della rete!

43' - Bernardeschi fermato in scivolata da dietro senza fallo - e rimasto a terra - da Nainggolan: sul contropiede la palla resta in campo ed Under si mangia Alex Sandro, che preferisce prendersi il giallo prima di farlo entrare in area dalla destra.

42' - Dopo un paio di mischioni, la palla viene fermata senza patemi da Szczesny.

41' - Pellegrini trova la botta dal limite dell'area col destro, rasoterra e deviata da Barzagli per un altro giro alla bandierina.

40' - Higuain arriva al cross dopo un bell'appoggio di Mandzukic, venendo però rimpallato da Kolarov.

39' - Sugli sviluppi, nuovo calcio d'angolo. Dzeko devia fuori, Bernardeschi raccoglie la sfera.

38' - Bernardeschi prova a spaccare la partita: viene dentro al campo e calcia da circa trenta metri col sinistro, pallone deviato in corner.

37' - Recupero palla di Pjanic, Higuain successivamente però si appoggia orizzontalmente.

36' - Matuidi rincorre Nainggolan e lo chiude coi tempi giusti, sulla corsia.

35' - Barzagli legge il pallone alle sue spalle e chiude bene la traiettoria, con un allungo aereo da karateka.

34' - L'azione si conclude con uno "strike" di Kolarov, che abbatte De Sciglio e successivamente Dzeko con una sorta di effetto domino. DYBALA! LARGO! Alex Sandro innesca Dybala che, dal limite dell'area, calcia ad incrociare, debole ma fuori di pochissimo!

33' - Cross troppo lungo verso El Shaarawy, che però recupera e trova l'appoggio su Kolarov.

32' - In netto ritardo Pjanic su Pellegrini a centrocampo, ammonizione per il bosniaco a coronamento di un pessimo primo tempo da parte sua, finora.

31' - Sventagliata di Alex Sandro verso Bernardeschi, chiusa però da Kolarov che di testa appoggia su Pjanic.

30' - Fazio s'invola sulla destra dopo uno dei suoi classici anticipi, però viene fermato e non è nemmeno suo il fallo laterale. Applaude, comunque, l'Olimpico.

29' - Juan Jesus chiude Dybala al limite dell'area, ottenendo comunque una battuta con le mani.

28' - Forse pure un po' troppo tranquilla: Pjanic regala un altro pallone ad Under, che però viene fermato da Barzagli nell'uno-contro-uno.

27' - Bene comunque, in generale, la fazione locale. La controparte sembra comunque tranquilla, nella gestione.

26' - Grande chiusura di Rugani sulla ripartenza avversaria, guidata da Cengiz Under: il turco è fermato dopo una percussione iniziata da una gran palla di Nainggolan, che aveva provato a chiudere con una conclusione mancina. In seguito, Pellegrini tira alto da fuori.

25' - Dopo aver finalmente trovato un po' di spazio, Kolarov viene chiuso ottimamente da De Sciglio.

24' - Continua questa fase, in maniera un po' statica, non arrivano pericoli.

23' - Rimessa laterale per Kolarov, ancora palleggio per la Lupa.

22' - Stavolta è bravo invece Cengiz Under a rubare il tempo ad Alex Sandro, che rimedia parzialmente con un fallo.

21' - Alisson serve bene Dzeko, poi però, sul successivo appoggio rapido di Nainggolan, Under sbaglia l'ultimo passaggio in profondità.

20' - Pjanic non pesca Bernardeschi con questa sciabolata decisamente fuori misura.

19' - Mandzukic torna indietro dopo la serie di finte, vincente, di Alex Sandro. Non c'è fretta.

18' - Bel colpo di tacco di Bernardeschi a premiare la sovrapposizione interna di Dybala, poi però fermato. Palla spazzata via.

17' - Dybala cerca un'altra gran giocata per Mandzukic, Juan Jesus è bravo in chiusura e poi Higuain perde il duello con Kolarov (forse, con una trattenuta di troppo del serbo).

16' - Ancora applausi per Dzeko, nonostante il suo tocco in fascia sia stato deviato fuori.

15' - Fallo su Dzeko, che fra l'altro anche da terra aveva gestito il possesso. Grande palla di Higuain per Dybala in verticale con un vero e proprio scambio di posizione, Alisson bravissimo in uscita.

14' - Kolarov riceve in posizione da ala sinistra. L'azione si sviluppa verso la lunetta ma Rugani, in tackle, è bravo a respingere l'assalto.

13' - Matuidi apre per Alex Sandro sull'appoggio di Pjanic, il brasiliano si appoggia poi su Pjanic. Così va la dei campioni d'Italia, spentasi su un pallone troppo lungo per Higuain.

12' - Altro contatto fra Barzagli e Pellegrini, stavolta irregolare, a centrocampo.

11' - Dzeko fa salire bene la squadra, arrivando addirittura nella zona di Dybala, che lo scalcia. Punizione.

10' - Brutto errore di Pjanic, il secondo in disimpegno per la Vecchia Signora: Nainggolan arriva nuovamente alla conclusione mancina da poco meno di venti metri, ancora fuori misura.

9' - Grande pressione anche di De Rossi su Dybala, c'è un altro fischio dell'arbitro in favore dell'argentino.

8' - Grande anticipo di Pellegrini su Matuidi, due-contro-tre dell'italiano con Dzeko al limite dell'area: il bosniaco però controlla male sul centro-destra e calcia male, col mancino, alto.

7' - Pjanic a memoria cerca Higuain in verticale, lo scatto del Pipita è però capito prima da Alisson, che in uscita blocca il pallone in anticipo. Rugani commette un fallo sul passaggio del portiere brasiliano.

6' - Nuovo corner per i giallorossi, che hanno iniziato bene. Fallo di Juan Jesus su Higuain all'altezza del centrocampo.

5' - De Rossi guida il palleggio dei suoi. Palla verticale di Florenzi, che da posizione da ala trova la testa di Barzagli.

4' - Dzeko fermato nella stessa zona dell'area di prima, stavolta però c'è il corner. Dopo un'iniziale respinta, sul cross seguente Pjanic appoggia per Szczesny ed il portiere rilancia in tribuna.

3' - Barzagli d'esperienza limita la salita di Pellegrini sul fondo dell'area, Szczesny può quindi rinviare.

2' - De Sciglio attaccato da Nainggolan nel palleggio, rimessa laterale battuta verso Rugani.

1' - Lancio lungo per Mandzukic, la seconda palla è contesa ma alla fine la deviazione favorisce Alisson.

20.46 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.42 - Squadre in campo.

20.37 - Adesso è tutto pronto a Roma: fra poco si comincia, i giocatori a breve nel tunnel. Non mancate!

20.36 - Andiamo quindi a ricapitolare l'undici della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

20.35 - Ultim'ora dall'Olimpico: problema fisico per Khedira, al suo posto Matuidi nell'undici scelto da Allegri.

20.25 - Riscaldamento iniziato all'Olimpico, andiamo a vedere qualche immagine...

20.15 - Di Francesco lascia Manolas e Strootman a riposo, preferendo Under a Schick in avanti. Allegri rilancia il 4-2-3-1 con Bernardeschi preferito a Douglas Costa e la solita coppia Khedira-Pjanic. La novità è il ritornoà. btd di De Sciglio sulla destra.

20.05 - La risposta della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale della Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Cengiz Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali della gara.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Juventus, match valido per la 37esima giornata della Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro Paolo Tagliavento (sez. di Terni).

I giocatori della Roma dopo il gol di Under a Cagliari. | AS Roma, Twitter.

QUI ROMA

Con la vittoria a Cagliari nella scorsa giornata, di fatto i giallorossi si sono avvicinati di parecchio alla partecipazione in Champions League nella prossima stagione. Un traguardo che andrebbe a coronamento di un'annata molto importante per l'intera squadra, ma l'intenzione è comunque di vincere anche oggi.

Di Francesco in conferenza stampa ha confermato infatti che la Lupa non ha intenzione di lasciare nient'altro per strada. La vicinanza dell'obiettivo non dovrà comunque farlo dare per scontato: meglio arrivare certi all'ultima giornata, quando la beffa con Lazio-Inter in programma potrebbe essere enorme.

Insomma un punto basta per festeggiare, con la dirigenza che già sta dando un occhio ai possibili obiettivi per la sessione estiva di calciomercato. Oggi intanto saranno indisponibili Karsdorp e Defrel, con Manolas e Perotti invece in forte dubbio per un'apparizione dal 1', in particolare per quanto riguarda l'argentino.

Eusebio Di Francesco dovrebbe scegliere Juan Jesus per sostituire il greco al fianco di Fazio e davanti ad Alisson, per cui si parla già di rinnovo. Nel 4-3-3 i terzini dovrebbero essere Florenzi e Kolarov, con Nainggolan, De Rossi e Strootman - in ballottaggio con Pellegrini - a centrocampo. Tridente con uno fra Cengiz Under (favorito) e Schick al fianco di Dzeko ed El Shaarawy.

QUI JUVE

Stranamente i bianconeri hanno giocato all'Olimpico più recentemente rispetto ai loro avversari, nella finale di Coppa Italia di mercoledì, in cui hanno travolto per 4-0 il Milan. Sono state dunque giornate di festa per loro, già da prima vicinissimi al settimo titolo consecutivo, in virtù del successo sul Bologna del weekend precedente.

L'eliminazione in campo continentale per mano del Real Madrid non è stata infatti abbastanza per annichilire psicologicamente la Vecchia Signora, in grado di ottenere ancora dei buoni risultati. Il resto lo ha fatto il crollo del Napoli, puntualmente avvenuto nel momento decisivo della corsa a due.

Nel 99,9% dei casi sarà quindi ancora Scudetto, ma Allegri alla vigilia è stato chiaro: la certezza matematica è una necessità, prima di lasciarsi andare. L'idea è dunque di ripetersi e sbancare nuovamente l'Olimpico, anche se pure in questo caso anche un pari basterebbe al raggiungimento dell'obiettivo.

Proprio Max Allegri dovrebbe scegliere un 4-2-3-1 oggi. In porta spazio a Szczesny. Il pacchetto arretrato è completato da Lichtsteiner, Benatia, Rugani (o Barzagli) ed Alex Sandro. In mediana largo a Khedira e Pjanic, con Douglas Costa - arma decisiva nelle ultime settimane -, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. Il croato potrebbe lasciar spazio a Matuidi, con conseguente passaggio al "solito" 4-3-2-1. Out Cuadrado per squalifica.

PRECEDENTI

Vi abbiamo parlato in generale dei numeri di questo big match qui. È giusto comunque ricordare alcuni dei confronti più recenti: all'andata fu degli ex Benatia e Szczesny la firma sull'1-0 in favore di Madama. L'ultima volta nella capitale è stata invece favorevole ai padroni di casa, vittoriosi per 3-1 (reti di De Rossi, El Shaarawy e Nainggolan).