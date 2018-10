Roma - Juventus: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

La Roma scende in campo per la Champions, la Juve per lo scudetto. Di Francesco ospiterà gli uomini di Max Allegri, reduci dalla vittoria di Coppa italia contro il Milan. Vincere per Madama comporterebbe la vittoria matematica del titolo, mentre alla Roma basta solo un punto per ottenere la qualificazione definitiva per la Champions dell’anno prossimo.

Il tecnico livornese ha convocato tutta la rosa, eccetto Cuadrado:

Buffon, Pinsoglio, Szczensy (portieri); Alex Sandro, Asamoah, Barzagli, Benatia, Chiellini, De Sciglio, Howedes, Lichsteiner, Rugani (difensori); Bentancur, Khedira, Marchisio, Matuidi, Pjanic, Sturaro (centrocampisti); Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Higuain, Mandzukic (attaccanti).

Con il colombiano squalificato, Max Allegri ha deciso di convocare tutta la rosa, compreso Howedes che recentemente ha avuto un problema muscolare.

Da questa lista si può estrapolare una probabile formazione che Allegri potrebbe proporre dal primo minuto.

(4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.