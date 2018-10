Italia, ufficiale: Mancini lascia lo Zenit. Ora il via libera per la Nazionale

Roberto Mancini ha rescisso con lo Zenit: l'annuncio è arrivato direttamente dal club di San Pietroburgo che ha confermato che la partita di oggi contro il Khabarovsk sarà l'ultima in panchina per l'allenatore nativo di Jesi il quale ha rinunciato a 13 milioni che avrebbe guadagnato con i due anni di contratto rimanenti più i bonus di questa stagione.

Zenit and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at Zenit.

II contratto tra Mancini e lo Zenit terminerà lunedì 14 maggio 2018. Mancini è arrivato allo Zenit l'1 giugno 2017 ed è stato in panchina per 44 match con 21 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. Il club augura a Mancini il meglio per il suo futuro e lo ringrazia per il tempo passato a San Pietroburgo



