Serie A - Il Chievo si gioca la salvezza a Bologna

La salvezza passa da Bologna per il ChievoVerona di mister D'Anna, riemerso dalle sabbie mobili e dal terz'ultimo posto in classifica grazie ad una importantissima vittoria domenica scorsa ai danni del Crotone al Bentegodi. Lo scontro diretto ha premiato il cinismo dei clivensi, tornati al successo dopo una serie di sei gare senza vittorie - 3 pareggi e 3 sconfitte - che ne avevano pregiudicato la classifica. Tre punti che hanno permesso ad Inglese e compagni di scavalcare il Crotone e di conquistare un prezioso punto di vantaggio, il quale dovrà essere confermato quest'oggi nella trasferta di Bologna.

Due partite tutto sommato agevoli quelle che il calendario mette sulla strada della squadra di D'Anna, che oltre alla trasferta bolognese, sul campo di un Bologna che non ha più nulla da chiedere al campionato - se non di ben figurare davanti al pubblico amico nell'ultima stagionale - dovrà ospitare il Benevento di De Zerbi all'ultima giornata al Bentegodi. La squadra di Donadoni, dal suo canto, ha ottenuto anzitempo l'obiettivo stagionale e, a quota 39, ha il solo obiettivo di chiudere al meglio una stagione in chiaro-scuro. Tre sconfitte ed un pari nelle ultime quattro sembrano proiettare il Bologna con la testa già alle prossime vacanze estive, ma l'orgoglio dell'ultima in casa deve far drizzare le antenne della concentrazione agli ospiti.

Foto Chievo Twitter

Le ultime dai campi

Oramai solito ballottaggio nel 4-3-3 di Donadoni, che dovrà scegliere tra Destro - centravanti con Palacio largo - e Di Francesco - esterno con l'argentino boa di riferimento - per completare il tridente offensivo con Verdi. Nagy e Poli ai lati di Dzemaili a centrocampo, Torosidis favorito su Mbaye per completare il quartetto difensivo con Helander, De Maio e Masina.

D'Anna conferma Giaccherini e Birsa alle spalle di Roberto Inglese unica punta, con Stepinski, Meggiorini, Pucciarelli e Pellissier pronti a dar manforte a gara in corso. In difesa non c'è Bani, Gamberini e Dainelli per sostituirlo, mentre Tomovic sostituirà Cacciatore a destra, Gobbi dalla parte opposta. Castro, Rigoni ed Hetemaj in mediana.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3):Mirante; Torosidis, Helander, De Maio, Masina; Poli, Dzemaili, Nagy; Verdi, Destro, Palacio. All.: Roberto Donadoni.

ChievoVerona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, N.Rigoni, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Inglese. All.:Lorenzo D'Anna.