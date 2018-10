Juventus campione d’Italia per la settima volta consecutiva: record per la Serie A

La Juventus è Campione d’Italia per la stagione 2017/2018. Per i bianconeri si tratta del settimo titolo consecutivo, un record per la Serie A. A una giornata dalla fine del campionato, infatti, il vantaggio sul Napoli secondo è di quattro lunghezze. Per dare il via ai festeggiamenti bianconeri è sufficiente il pareggio senza reti ottenuto contro la Roma di Di Francesco allo stadio Olimpico.

La Roma può festeggiare la Champions League anche nella prossima stagione dopo la splendida cavalcata di questa edizione, interrotta solamente dal Liverpool in semifinale.