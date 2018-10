Verso Crotone-Lazio: è il momento di stringere i denti

La Società Sportiva Lazio va all'Ezio Scida di Crotone per continuare il proprio "sogno Champions". Domenica (ore 15) si sfideranno due squadre con assoluto bisogno di fare risultato, per motivi diametralmente opposti, ma, fra le due compagini, quella che può permettersi di "giocare col cronometro" è proprio la Lazio..

Inter KO, Champions a un passo

Infatti, la Lazio scenderà in campo in casa del Football Club Crotone già consapevole del risultato dell'Inter. L'inopinata sconfitta della banda Spalletti con il Sassuolo consente agli ospiti di archiviare il duello europeo. La Lazio, forte di un vantaggio cospicuo, può sigillare l'obiettivo Champions, cogliendo di fatto l'inatteso omaggio giunto ieri sera da Milano, con l'Inter superata 1-2 dai neroverdi di Iachini. In caso di crollo biancoceleste, invece, tutto rimandato allo scontro diretto in programma all'Olimpico.

Il goal di Lukaku, che ha aperto le marcature nella gara d'andata. Facebook Lazio.

DOPPIO FELIPE PER LA CHAMPIONS

L'infermeria si sta lentamente svuotando, ma Inzaghi avrà ugualmente gli uomini contati per l'insidiosa trasferta in terra calabrese. Il tecnico piacentino, infatti, dovrà fare a meno di Luis Alberto, Ciro Immobile, Marco Parolo e Luiz Felipe. Recupererà soltanto Stefan Radu, che è tornato ad allenarsi a pieno regime e che quindi è arruolabile dal primo minuto. Completerà la linea a tre, davanti a Thomas Strakosha, assieme a Stefan De Vrij e Martin Caceres. Il centrale olandese, nonostante la querelle mercato, nutre comunque dell'incondizionata fiducia di Inzaghi e partirà dal primo minuto nelle ultime due gare. A centrocampo spazio ad Adam Marusic e a Senad Lulic sulle corsie esterne, con Alessandro Murgia e Sergej Milinkovic-Savic ai lati di Lucas Leiva. Il brasiliano partirà dal primo minuto, nonostante la pesante diffida che grava sulla sua testa. In attacco, Felipe Anderson agirà alle spalle di Felipe Caicedo. Loro, gli "uomini di coppa". La "coppia di scarta", le "riserve", dovranno trascinare la Lazio in quell'habitat che le manca da oltre dieci anni.

PROBABILE FORMAZIONE - LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo.