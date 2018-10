Lazio - Immobile verso il recupero per la sfida con l'Inter

Cresce l'attesa a Roma e Milano per la sfida di domenica sera che metterà di fronte Lazio e Inter, in palio c'è l'accesso alla prossima Champions League. La scorsa giornata di campionato poteva essere quella del match-point della squadra della capitale che, però, non ha sfruttato la clamorosa sconfitta di nerazzurri con il Sassuolo e ha pareggiato contro il Crotone. Dunque, tutto rimandato all'ultimo atto con la compagine di Inzaghi che ha tre punti di vantaggio su quella di Spalletti ma non può permettersi di fare calcoli.

Buone notizie, però, arrivano dall'infermeria visto che Ciro Immobile, infortunatosi al bicipite femorale della coscia destra (lesione di primo grado) nel match contro il Torino di due settimane fa, potrebbe recuperare in vista del decisivo appuntamento. L'attaccante ex Siviglia, tra le altre, dovrebbe rientrare in gruppo tra giovedì e venerdì subito dopo aver svolto gli esami del caso per certificare i suoi miglioramenti. Il numero 17 della Lazio non vuole perdersi per niente al mondo questo appuntamento, motivato anche dal duello con Icardi visto che in classifica marcatori c'è un solo gol a dividerli. Se il recupero di Immobile si avvicina non si può dire la stessa cosa di quelli di Parolo e Luis Alberto che, con tutta probabilità, non riusciranno a prendere parte all'incontro di domenica.