Milan, idea di scambio Donnarumma - Cavani?

Sicuramente sarà un'altra estate caldissima per Gigio Donnarumma: oltre ad affrontare la maturità, il classe 99' con il passare dei giorni si sta allontanando sempre di più da Milanello visto che ormai il rapporto con i tifosi è logoro e lui non è tranquillo.

C'è da registrare il grande interesse del PSG. Il club parigino ci aveva già provato la scorsa stagione, ma senza successo e si rifarà sotto anche quest’anno con l'aiuto di Mino Raiola. Secondo i colleghi di TuttoSport, è la squadra più vicina al giovane portiere e l'erede di Buffon è tra i primi indiziati.

Il Milan non vuole venderlo sotto i 50 milioni di euro, ma il PSG potrebbe non arrivarci a causa delle imminenti sanzioni Uefa per il Fair Play Finanziario ecco perchè nelle ultime ore è arrivata un'indiscrezione interessante. Dalla Francia stanno arrivando voci secondo cui il club di via Aldo Rossi in queste ore starebbe parlando con Edinson Cavani, attaccante che in estate potrebbe lasciare il PSG. Il Milan è sempre alla ricerca di un grande bomber per la prossima stagione e l'ex Napoli potrebbe essere il giocatore giusto. In questa stagione ha segnato 40 reti, ma c'è un problema ovvero l'ingaggio dell'uruguayano visto che guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, troppo alto per le casse milaniste. Cavani già a gennaio era stato un obiettivo dei rossoneri ed ha un contratto con i francesi fino al 2020. Difficilmente accetterebbe di tagliarsi lo stipendio per giocare in una squadra che la prossima stagione farà l'Europa League e non la Champions.

Al momento è tutto complicato e si tratterebbe soltanto di voci, ma non è escluso che nei prossimi giorni possa diventare un'idea concreta. Ricordiamo però che anche il Milan dovrà fare i conti con le sanzioni Uefa e questo scambio potrebbe essere molto utile ad entrambi i club.