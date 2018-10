Benevento: test amichevole in vista del Chievo Verona

Partitella amichevole del Benevento in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Chievo Verona. I ragazzi di De Zerbi, prima rosa retrocessa in questa stagione di A, hanno infatti affrontato l'under 17 di mister Bovienzo, con il tecnico sannita pronto a testare i migliori undici per l'ultimo match di campionato dei suoi sanniti. In palestra hanno invece lavorato Billong, Costa, D'Alessandro e Lombardi. Oggi è previsto un altro allenamento, il possibile undici è comunque abbastanza definito.

Dato per certo il 4-3-3, De Zerbi dovrebbe schierare Puggioni in porta, protetto dai centrali Djimsiti e Tosca. Qualche dubbio per il ruolo di terzino: Sagna e Letizia si giocano infatti la maglia con Gyamfi e Venuti. Chiavi del gioco affidate a Sandro, affiancato dalle mezz'ali Cataldi e Viola. Diabate' verrà schierato come prima punta, al suo fianco agiranno Parigini e Brignola. L'ex ala del Chievo Verona è insidiata infatti da Coda.

Mentre la squadra lavora sul campo, la società continua a lavorare sul mercato. In vista della Serie B, il primo colpo dovrebbe essere quello di Tuia, difensore attualmente in forza alla Salernitana. Gran parte del mercato ruoterà comunque intorno al ruolo di allenatore. Difficile che Roberto De Zerbi scelga di restare: l'allenatore ha infatti mercato, soprattutto dopo l'ottimo score di punti con il Benevento. La società proverà a trattenerlo, difficile che De Zerbi accetti l'offerta.