Juventus, i convocati per la passerella col Verona

Per l’ultima giornata del campionato 2017-18 in cui la Juventus potrà festeggiare davanti ai suoi tifosi il settimo titolo consecutivo, Massimiliano Allegri decide di convocare tutti i giocatori della rosa per il saluto finale al pubblico dopo aver alzato la coppa dello Scudetto. Unico assente, Federico Bernardeschi, alle prese con una tendinite; per il resto tutti presenti anche se, come preannunciato dal tecnico livornese in conferenza stampa, contro gli scaligeri diversi elementi saranno risparmiati come Matuidi, Khedira e Cuadrado, oltre che al solito Howedes ed a Chiellini.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, Allegri svela alcune scelte davanti ai giornalisti, a cominciare da Gigi Buffon, che difenderà la porta bianconera per l’ultima volta nella sua carriera da calciatore e verrà omaggiato da tutto il popolo juventino e non solo; possibile una breve passerella per Pinsoglio, mai impiegato quest’anno. Anche Lichtsteiner giocherà la sua ultima gara dopo 7 anni, con Alex Sandro a sinistra e due fra Rugani, Benatia e Barzagli nel mezzo – i primi due favoriti sul fiorentino. A centrocampo spazio ad una linea rimaneggiata in cui troveranno posto Sturaro e Marchisio, con la terza maglia contesa fra Pjanic e Bentancur, mentre in avanti c’è abbondanza: Dybala e Douglas Costa sembrano essere sicuri titolari, con Mandzukic e Gonzalo Higuaìn – nominato miglior giocatore della stagione dai tifosi – a giocarsi il ruolo di centravanti. Al termine dei festeggiamenti dirà addio alla Juventus anche Kwadwo Asamoah, che ha rivelato il suo futuro – già ampiamente pronosticato - attraverso il proprio profilo Twitter.

La lista completa:

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

21 Howedes

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur