Crotone: la carica di Walter Zenga in vista dell'ultima partita della stagione

"Non si sa mai quel che può succedere, ho visto quel che abbiamo fatto, come abbiamo lavorato. Abbiamo trovato e acquisito consapevolezza e sarebbe un dispiacere enorme non riuscire a salvarci". Queste le parole di Walter Zenga, che in conferenza stampa ha parlato proprio dell'ultima sfida di campionato del Crotone contro il Napoli. Un match da vincere per forza, per sperare ancora nella salvezza.

Continua, intanto, Zenga: "Sono sull'orlo di un esaurimento. Non dico piangere vedendo Rocky IV ma quasi. Io me la vado a battagliare, ci sono ancora novanta minuti a disposizione. Gli altri campi? Domenica scorsa mi sono tappato le orecchie, non sapevo i risultati e volevo solo vincere. Mi sono estraniato, volevo restare concentrato solo sulla partita. Adesso è diverso. Sarà tostissima: per l'attesa, per l'adrenalina. Pensi a mille cose, a come può andare e anche al fatto che puoi basarti solo sulle tue forze".

In ultimo, un punto sulla partita: "Contro una formazione come il Napoli puoi vincere grazie alle motivazioni che hai e noi, come Crotone, ne abbiamo più di loro. Loro festeggeranno un'annata straordinaria, saranno impegnati anche a salutare alcuni che andranno via ma le loro motivazioni non si possono dire pari alle nostre".