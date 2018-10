Atalanta: le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Cagliari: "Questa partita la considero un test: giochiamo in uno stadio pieno, con entusiasmo. Ed è la stessa situazione che si potrebbe trovare in uno spareggio europeo: bisogna giocare con mentalità e personalità. È stata una stagione di grandi soddisfazioni: i giocatori meritano un grande applauso e il massimo della stima per quello che hanno fatto. Io ero convinto che l'anno scorso non fosse stato un caso perché questa squadra ha dei valori e me ne sono accorto nell'approccio contro squadre importanti. C'è voglia di finire il campionato bene, domani sarà una bella battaglia".

Il tecnico dell'Atalanta ha poi detto la sua sul rapporto con città e società: "La dimostrazione d'affetto che c'è stata nei miei confronti domenica scorsa allo stadio è stata qualcosa di straordinario: non finirò mai di ringraziare per tutto questo. Domani sarà una bella partita perché sia a noi che a loro interessa solo vincere. È chiaro che dovremo anche aspettare il risultato del Milan, ma nel dubbio bisogna cercare di fare il massimo".

In ultimo, passaggio sul mercato: "Cristante, Caldara e Spinazzola sono per me giocatori importanti e qualche dubbio in più ce l’ho quest’anno, ci sarà da riflettere. Penso solo alla nostra partita, interpretandola al meglio, dobbiamo concentrarci sulla nostra gara. Il Cagliari globalmente è una buona squadra e se sta ancora lottando per la salvezza è perché il margine tra una squadra e l’altra è molto sottile".