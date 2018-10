Diego Lopez: "Pronti a battagliare con l'Atalanta per arrivare alla nostra salvezza"

Tra le squadre che ancora non conoscono il loro destino in questo campionato c'è anche il Cagliari di Diego Lopez. La vittoria inaspettata di Firenze contro i viola non ha risolto il rebus salvezza dei sardi, ma se non altro ha permesso alla squadra di tornare ad avere il destino nelle proprie mani. Di fronte però c'è un'Atalanta che può ancora arrivare al sesto posto solo in caso di vittoria contro il Cagliari e di contemporaneo passo falso del Milan contro la Fiorentina. Insomma, dalla Sardegna Arena passa una bella fetta dell'ultima giornata di campionato.

Diego Lopez però crede nella qualità della sua squadra, come spiega in conferenza stampa: "A Firenze è arrivata molta gente, segno che molti ci credono. Abbiamo una battaglia da fare, è positivo che saremo tutti dalla stessa parte. Vincere fa bene, rafforza il lavoro svolto nelle ultime due settimane. Domenica avevamo bisogno di fare punti. Quanta pressione c'è? Come la settimana scorsa, contro i viola avevamo di fronte un'ottima squadra con lo stadio pieno. Abbiamo pensato soltanto ad allenarci e dare il meglio. Ho visto i ragazzi dal martedì che i ragazzi stavano bene. Anche domani senza paura perchè solo così si possono affrontare queste partite.

Castan è a dispozione, lui ha fatto il possibile per recuperare e oggi ha fatto la rifinitura con il gruppo. Cigarini? E' diverso rispetto a lui e Joao. Titolare? Non escluso nulla, deciderò nelle prossime ore. A prescindere dal modulo bisogna cercare di far bene come contro Roma e Fiorentina. Con una difesa a 4 si deve lavorare molto. Tre nomi della formazione? Anche oggi non dico nulla, sono gare fondamentali e non si possono concedere vantaggi. Ci giochiamo la salvezza, crediamo nel lavoro che facciamo in allenamento. Ci sono tutti i presupposti per riuscirci. La dimostrazione è anche il fatto che ieri tantissimi tifosi sono venuti a caricarci alla Sardegna Arena.

Atalanta? Ha obiettivi diversi, noi ci vogliamo salvare, sarà una battaglia. A me però non interessa dei loro obiettivi e delle loro motivazioni. La realtà dice che l'Atalanta ha fatto due stagioni di ottimo livello con giocatori di grande qualità. Per me è una grande squadra, sappiamo di affrontare una compagine più forte di noi. Aspettare notizie da Napoli? No, però a Firenze avevo dietro un tifoso che stava dicendo che il Crotone vinceva. Non so però se stava scherzando o meno. Allora ho chiesto a Michele Fini se era davvero così. (ride ndr)".