Juventus: una vittoria per rendere meno amaro l'addio di Buffon

Questo pomeriggio non sarà un giorno felice per i tifosi juventini, o almeno lo sarà parzialmente. L'addio di Buffon lascerà di certo un amaro in bocca, regalando ai propri tifosi una sensazione che si può provare solo quando perdi un giocatore iconico per la tua squadra. Tuttavia niente è per sempre ed anche il numero uno della Nazionale Italiana ha deciso di abbandonare la sua Vecchia Signora per concentrarsi, magari, su un altro obiettivo.

Una Juventus leggendaria

Vincere il campionato, specialmente con un Napoli così feroce, non è stato facile per Max Allegri che d'estate è stato messo alla dura prova dopo gli addii dolenti di Bonucci e Dani Alves. Al tecnico livornese è spettato il compito di gestire un gruppo ricco di campioni ma soprattutto, di gestire una stagione molto faticosa. 3 competizioni molto dure da giocare a ritmi elevati, affrontate una ad una con una turnazione della rosa sempre impeccabile. Questo pomeriggio i bianconeri potranno alzare, meritatamente, lo scudetto al cielo sempre tuttavia, con l'amaro in bocca per quella Champions che a Buffon e compagni, è scivolata dalle mani. L'anno prossimo, Allegri permettendo, Madama tenterà ancora una volta l'assalto alla tanto agognata coppa e chissà quando la Juventus alzerà al cielo, anche la Coppa dalle grandi orecchie.

L'Hellas Verona saluta la Serie A

Per quanto riguarda la partita di oggi, l'ex allenatore del Cagliari potrebbe chiudere la stagione con una vittoria, all'Allianz Stadium, contro l'Hellas Verona di Pecchia matematicamente retrocesso. I gialloblu l'anno prossimo dunque, scenderanno tra i campi della Serie B, dopo una stagione che l'ha vista terminare in 19esima posizione a 25 punti a meno 10 dal Crotone che Domenica si giocherà la permanenza in Serie A con la Spal.

Allegri potrebbe optare per un 4-3-3, con ovviamente Buffon in porta. In difesa spazio a Lichtsteiner e Asamoah sulle fasce, per la loro ultima gara in bianconero. Centrali di difesa Barzagli e Rugani, mentre a centrocampo potrebbero giocare Sturaro, Bentacur e Marchisio. In attacco Dal primo minuto potrebbe partire la Joya, Paulo Dybala, seguito da Bernardeschi e Higuain.

La gara si giocherà questo pomeriggio, alle 15.00, ora italiana all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro sarà il sig. Riccardo Pinzani.