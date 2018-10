Milan, le ultime dal campo: contro la Fiorentina spazio al 4-3-1-2?

Domani il Milan scenderà in campo per l'ultima partita della stagione contro la Fiorentina a San Siro. Una gara molto importante visto che stabilirà il piazzamento definitivo dei rossoneri in classifica. Difatti con un successo il Milan confermerebbe il sesto posto, vitale per evitare i preliminari di Europa League.

SUSO OUT, SPAZIO AL 4-3-1-2?

Gattuso dovrà fare a meno di Suso. Lo spagnolo non sarà infatti a disposizione di Rino a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà fuori per una quindicina di giorni. L'ex Liverpool è considerato imprescindibile, una delle fonti di gioco più importanti del Milan come ha ribadito il mister rossonero più volte.

Oltre a Suso, mancherà anche il sostituto naturale dello spagnolo, ovvero Borini (mancherà anche Montolivo ndr). Ecco perchè, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, il tecnico del Milan potrebbe cambiare modulo, ovvero il 4-3-1-2 con Calhanoglu alle spalle di Cutrone e Kalinic. Ma non è escluso che Gattuso non voglia cambiare il classico assetto collaudato in stagione, il 4-3-3, con Patrick esterno al posto di Suso, la punta croata al centro ed il turco a sinistra. Un 4-4-2 sarebbe il modulo più equilibrato, ma per il momento è escluso, nel caso bisognerà far arretrare Calhanoglu, limitando la sua fantasia, nel centrocampo a 4 con Bonaventura, Kessie e uno tra Biglia e Locatelli.

Il 4-3-1-2, come ha concluso la Rosea, potrebbe essere il modulo che verrà utilizzato nella prossima stagione.

L’assenza di Suso peserà sicuramente, però il Milan dovrà adattarsi al meglio perchè un successo domani è troppo importante per evitare i tre turni preliminari.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Cutrone, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Mauri, Locatelli, A. Silva. Allenatore: Gattuso.