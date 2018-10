Roma - Di Francesco: "Sassuolo veramente in salute, Alisson non ci sarà"

Un punto per il terzo posto. Un pareggio per concludere al meglio una stagione tutto sommato molto positiva. Dovrà essere questo l'obiettivo minimo della Roma di Eusebio Di Francesco, che sul campo del Sassuolo proverà a confermarsi come terza forza del campionato. La sfida di domani sarà sicuramente speciale, per Di Francesco, che con i neroverdi ha costruito pagine memorabili prima dell'occasione nella Capitale. Il tecnico della Roma non vuole però cali di tensione: "Approcciare tute la partite nel modo giusto è fondamentale. Deve essere così anche col Sassuolo, una squadra veramente in salute. Non sarà facile, conosco bene la mentalità di tanti ragazzi che giocano lì. E nella gara contro l'Inter si è visto".

Il tecnico ha poi parlato della sua esperienza al Sassuolo: "Il mio ricordo di Sassuolo resterà indelebile. Un ambiente unico per crescere. Umanamente ho ricevuto grandi insegnamenti". Di Francesco ha poi parlato delle condizioni di Alisson ed Under: "Il primo non ci sarà, non sarà convocato, giocherà Skorupski. Cengiz verrà anche se non si è allenato con la squadra. Domani farà il provino decisivo. Davanti abbiamo poche alternative, sta cercando di stringere i denti. Valutiamo anche Fazio. Futuro di Alisson? Nel calcio nulla è definitivo. Ma sono convinto, per quelle che sono le mie sensazioni, che lui resterà alla Roma".

Passaggio inevitabile, inoltre, su Politano e Berardi, due gioielli fortemente voluti da tecnico e società giallorossa: "Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Non vi do titoli in questo senso. Sono affezionato anche a tanti altri giocatori del Sassuolo, come Magnanelli che per un esempio da far vedere a tanti. Politano e Berardi sono due giocatori a cui sono molto legato, al di là di quello che sarà il loro futuro". E, sul giudizio alla stagione: "Voglio dare più un giudizio generale. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions. C'è un pizzico di amarezza nel poter fare qualcosa di più. Sul campionato mi dispiace avere questo distacco da chi ci sta davanti, avremmo potuto fare meglio in termini di punti e di gol. Il risultato è comunque positivo".

Di Francesco ha infine parlato dei nuovi acquisti di mercato: "Ho già detto che non parlo di giocatori che non sono della Roma. Darò giudizi su eventuali giocatori solo al momento del loro acquisto ufficiale da parte della Roma. Sul mercato stiamo lavorando in simbiosi con la società. Questa settimana abbiamo iniziato a parlare un po' delle scelte e dei giocatori, ma finora ci siamo concentrati sul campo. Chiudo la conferenza facendo le condoglianze alla famiglia Anzalone: è stato importante, ne parlavo con Bruno Conti anche ieri. Saluto la famiglia" conclude Di Francesco.