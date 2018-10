Sampdoria - Giampaolo: "La SPAL farà la partita, per noi partita molto importante"

Marco Giampaolo ha parlato della prossima sfida contro la SPAL: "La partita di domani ci misura. Domani chiudo il cerchio. Mi deve dare ulteriori indicazioni sul piano caratteriale dell'affidabilità. Noi se vogliamo migliorare dobbiamo lavorare nella versione dove siamo stati più carenti. La ritengo una partita molto importante per quello che è il mio punto di vista. Per me è molto importante capire da dove ripartire, con chi ripartire, con quanti ripartire. Dobbiamo avere l'ambizione di crescere. Se non siamo motivati da questo andiamo in gestione e questo non mi piace".

Il tecnico della Sampdoria ha poi detto la sua sui prossimi avversari della SPAL: "La SPAL farà la sua partita, vorrà vincere per raggiungere la salvezza. Il mio focus non è orientato in direzione della SPAL. Interessa a fare quelle verifiche di cui abbiamo parlato prima. Mi interessa chiudere il cerchio, avere argomentazioni, avere un dibattito diretto con il club per capire come muoverci". E sui convocati: "Zapata, Barreto e Viviano non sono convocati".

Continua, Giampaolo: "Non mi aspetto risposte tecniche. Li conosco. So cosa sono e so chi ha margini di miglioramento. Chi è al massimo delle sue potenzialità. Mi interessano risposte caratteriali, di spirito e di appartenenza per migliorarci. Noi siamo la Sampdoria, abbiamo una maglia da onorare e che è importante. Gli aspetti professionali fanno la differenza. La caratura di ogni singolo calciatore nel progetto Samp può fare la differenza. Quest'anno è mancato qualcosa, quel qualcosa va rivisto. Bisogna alzare l'asticella e la alzo sugli uomini, sul loro spessore e sulla loro caratura. Poi si può sbagliare ma devi essere determinato".

Il tecnico ha poi parlato del suo futuro: "Quando andrò a parlare col presidente dovrò avere le idee chiare come ad ogni fine di stagione. Questo è un calcio dove si corre e bisogna essere competitivo. Faremo il punto della situazione per trovare le convergenze a 360°. Non c'è rabbia, astio e rancore ma devo avere le idee chiare. Abbiamo altre problematiche, devo risolvere il problema del mio staff tecnico perché Rapetti ci lascerà ed è una gran perdita. Lo stesso Conti è appetibile da altre squadre e bisogna resistere all'attacco degli indiani".