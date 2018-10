La Spal batte la Samp e festeggia la permanenza in Serie A

La SPAL di Semplici batte la Sampdoria in casa per 3-1 e festeggia davanti al proprio pubblico la permanenza in Serie A. Antenucci e Grassi regalano a tutta Ferrara una gioia forse insperata all’inizio della stagione.

All'ultima giornata di Serie A la Spal incontra una Sampdoria senza più obiettivi per raggiungere la tanto attesa salvezza. Si presenta allo stadio Mazza con 35 punti, pari al Crotone, avendo però il vantaggio per differenza reti. Semplici ritrova fin dal primo minuto gli esterni Manuel Lazzari e Mattiello e rivoluziona la difesa inserendo Vicari e Simic al posto di Salamon e Cionek. In attacco si affida di nuovo alla coppia Antenucci-Paloschi. Giampaolo non ha più nulla da perdere e decide di adottare il turnover e da spazio a Murru che si posiziona sulla fascia sinistra e a Capezzi in cabina di regia. La Spal dovrà dunque stare attenta al risultato di Napoli in cui il Crotone cercherà di raggiungere la salvezza all'ultimo esattamente come nella stagione scorsa.

Attacca subito la Spal come previsto e ottiene un calcio di rigore: Antenucci si presenta dagli undici metri e batte Belec. Il rigore è stato causato dal tocco di mano di Caprari. Vantaggio Spal e salvezza più vicina. La Samp non si arrende dopo il gol subito e si porta avanti con il gioco. I blucerchiati ottengono una punizione ma la difesa spallina è brava a spazzare. Buone notizie giungono da Napoli, con la squadra di Sarri che va in vantaggio sul Crotone con Milik e permette ai ferraresi di respirare. Partita molto tranquilla a Ferrara ma con la Samp che spinge di più rispetto agli avversari. Intervento cattivo di Caprari su Felipe : Di Bello ammonisce l'attaccante italiano per la seconda volta e lo manda sotto la doccia. Mentre ci si avvicina al termine della prima frazione di gioco la Spal continua a mantenere il risultato consapevole anche del doppio vantaggio del Napoli sul Crotone. Nel recupero molto meglio i ferraresi, che prima con Grassi, tiro dal limite che termina di poco fuori, e poi con Antenucci, giudicato in fuorigioco, si avvicinano al doppio vantaggio. Termina il primo tempo sull'1-0 che consentirebbe alla Spal di salvarsi.

Neanche il tempo di riprendere il secondo tempo e la Spal chiude i conti per la salvezza: cross da destra per Grassi e di testa trova il gol del 2-0. Non ha pietà la Spal: riceve palla Antenucci in area e cerca il tiro, Belec viene battuto per la terza volta. Ferraresi in festa per la salvezza raggiunta dopo una stagione abbastanza complicata. Accorcia le distanze la Samp: mucchio in area, la palla arriva nei piedi di Kownacki che deve solo capitalizzare in rete. Negli ultimi 10 minuti di partita gli spallini restano in avanti per provare a centrare il gol del 4-1. Nel recupero Semplici costretto al cambio: Gomis lascia il posto a Marchegiani che esordisce in Serie A. Finisce la partita e la Spal può ufficialmente festeggiare la permanenza nella massima serie.