Serie A - Inglese salva il Chievo: battuto il Benevento 1-0

NOT : STADIO BENTEGODI INCONTRO VALIDO PER LA TRENTOTTESIMA GIORNATA DI SERIE A

Nel match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A il Chievo batte 1-0 il Benevento e si salva mentre la compagine campana saluta la massima serie con una sconfitta. A decidere il match è Inglese che, nel secondo tempo e all'ultima presenza con la maglia del Chievo, realizza il gol che permette ai clivensi di salvarsi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Chievo con Birsa e Giaccherini a supporto di Inglese mentre il Benevento risponde col 4-2-3-1 con Brignola, Guilherme e Parigini a supporto di Diabaté.

Gara molto tattica nei primi minuti con il Benevento che, sorprendentemente, fa la partita e al 13' va vicinissimo al gol del vantaggio con un destro di Cataldi che costringe Sorrentino al grande intervento in tuffo. La reazione del Chievo arriva al 17' con Castro che lascia partire un destro dal limite ma Puggioni non si fa sorprendere. Complici i risultati che arrivano dagli altri campi le due squadre regalano uno spettacolo alquanto rivedibile con ritmi molto simili e quelli di un'amichevole estiva. Nel finale di tempo non accade nulla, salvo il palleggio sterile delle due squadre, e una noiosa prima frazione scivola via senza nessuna emozione.

Nella ripresa, però, parte forte la squadra di casa che al 50' passa in vantaggio con Inglese che, dopo una respinta di Puggioni su tiro di Hetemaj, corregge in rete da pochi metri per l'1-0. La rete del vantaggio dei veneti, però, è un ulteriore anestetizzante al match che vive solo rare di fiammate e di sostituzioni con D'Anna che inserisce Bastien e Stepinski per Castro e Inglese mentre gli ospiti sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Parigini che termina alto di pochissimo. Al 76' chance per gli ospiti con una bella conclusione di Sandro dal limite che però, termina a lato di poco. Nel finale i ritmi si abbassano ulteriormente e la sfida scivola via senza altre emozioni: il Chievo vince e si salva mentre il Benevento saluta con una sconfitta la Serie A.