Serie A - SPAL: la gioia di Antenucci dopo la vittoria contro la Sampdoria

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Davanti al proprio pubblico, la SPAL di Leonardo Semplici ha infatti battuto la Sampdoria, conquistando così una storia salvezza. Intercettato da Sky Sport poco dopo la partita, Mirko Antenucci non ha nascosto la sua emozioni: "Per la città questo traguardo significa tutto, per noi è uno scudetto. Abbiamo onorato questa Serie A ed il pubblico merita di restarci. Undici gol? E’ sicuramente il momento più bello della mia carriera, non me l’aspettavo. Mi sentivo in dovere di dare più di ciò che mi ha dato questa tifoseria. E’ la stagione più bella della mia carriera: non abbiamo mai mollato, dietro c’è una società che lavora bene. Prossimo obiettivo? Ci rivediamo qui tra qualche mese e non è poco, lotteremo fino alla fine come quest’anno" conclude l'eroe di questa stagione.