Serie A - Ceppitelli nel finale firma l'1-0: il Cagliari resta in A, l'Atalanta è settima e in E.League

NOT : Match valido per la 38^ Giornata di Serie A. Si gioca alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari si gode la salvezza ai danni del Crotone all'ultima giornata vincendo 1-0 in casa contro l'Atalanta. La squadra di Lopez resta in A, dopo che la salvezza era lontanissima solo poche settimane fa, e ci riesce battendo la Dea con un gol nel finale di Ceppitelli e sfruttando la sconfitta dei Pitagorici per 2-1 sul campo del Napoli, che condanna la squadra di Zenga alla B. L'Atalanta chiude la stagione con una sconfitta che però non pesa sulla classifica: Gasperini accede alla prossima edizione dell'Europa League dal 7° posto, con il Milan che vincendo sarebbe stato imprendibile al 6° posto.

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Cagliari che al primo minuti va subito alla conclusione con Lykogiannis, ma il primo momento chiave arriva al 3': Palomino di testa gira sugli sviluppi di un corner, palla che sbatte sul braccio di un difensore sardo ma per Massa non c'è nulla, anche dopo l'on-field review. L'Atalanta non riesce ad imporre il suo gioco e allora il Cagliari prende coraggio e mette paura ai bergamaschi: al quarto d'ora doppia occasione per la squadra di Lopez, prima con Farias che di testa prova ad incrociare, poi con Deiola dalla distanza ma in entrambi i casi è decisivo Gollini nel dire di no. I ragazzi di Gasperini si svegliano dopo il 20', quando arriva la notizia del pari del Milan contro la Fiorentina, mentre il Cagliari si "rilassa" dopo il gol del vantaggio Napoli sul Crotone: difatti al 23' deve addirittura intervenire Pavoletti sulla linea per sventare la minaccia dopo un corner nerazzurro.

Poco prima della mezz'ora Gasperini è costretto ad effettuare il primo cambio del match: out per infortunio Gosens, entra al suo posto Bastoni. Il Cagliari aspetta l'Atalanta, che prova a cercare spazio con il possesso palla, per poi andare in verticale: al 38' Lykogiannis mette un bel pallone sulla testa di Pavoletti che non riesce ad impattare il pallone. Molto propositivo Bastoni dopo il suo ingresso: il numero 95 gioca a tutta fascia sulla sinistra e al 39' cerca anche il gol ma il suo sinistro è potentissimo ma alto. L'ultimo brivido del primo tempo scorre sulla schiena dell'Atalanta: palla a scavalcare la difesa per Farias che viene anticipato però dall'uscita di testa di Gollini al limite dell'area di rigore.

SECONDO TEMPO

Gli ultimi 45' della stagione si aprono con la giocata di Farias che al limite dell'area di rigore si crea lo spazio per calciare e poi fa partire il destro che termina a lato di poco. Brivido per il Cagliari al 4' della ripresa: cross dalla sinistra dell'Atalanta, il Papu Gomez sbuca sul secondo palo ma viene anticipato da Padoin che la mette nelle mani del suo portiere. Al 52' arriva il gol di Ionita ma è tutto fermo: fallo del trequartista cagliaritano su Caldara, scelta giusta di Massa. Gasperini nonostante le notizie che arrivano da Milano, ovvero la goleada rossonera ai danni della Fiorentina che costringe i bergamaschi al 7° posto, vuole comunque chiudere la stagione con una vittoria: esce Cristante ed entra Barrow, con la squadra che alza il baricentro e chiude il Cagliari nella propria metà campo. La prima vera occasione dei nerazzurri del secondo tempo arriva al 64': Freuler va a giro sul secondo palo ma trova un Cragno con il mantello che allunga in angolo.

Dopo una fase difficile si fa rivedere in avanti il Cagliari: Farias stoppa così e così il pallone e a tu per tu con Gollini si fa chiudere da Castagne, bravissimo ad intervenire in scivolata. Il campionato di Pavoletti termina con un quarto d'ora di anticipo: l'ex Napoli esce per un problema al ginocchio, entra al suo posto Sau che ha caratteristiche completamente diverse. Barrow poco al centro del gioco fino al 79': il gambiano calcia al volo da zona defilata su assist del Papu Gomez, ma Cragno va giù bene e blocca. Ancora decisivo Castagne nel finale: Sau aggancia in area ma il belga arriva deciso sul pallone e non permette all'attaccante di calciare. Gasperini concede un po' di minuti anche al terzo portiere della formazione bergamasca: fuori Gollini e dentro per il debutto in A Francesco Rossi.

Il portiere classe '91 non riesce però a tenere la rete inviolata: all'87' capitan Ceppitelli arriva di testa sul corner facendo 1-0 e chiudendo i discorsi sulla salvezza. I rossoblu vanno anche vicini al raddoppio con Cossu che controlla e calcia, ma Rossi stavolta c'è. La partita si infiamma e all'89' il Papu Gomez sfiora il pari: la sua conclusione è però ribattuta da Lykogiannis. Al 90' Caldara va giù in area dopo un contatto con Ceppitteli e per Massa non ci sono dubbi e fischia il rigore: dal dischetto va proprio il numero 13 che però spara altissimo, praticamente all'ultimo pallone della sua avventura con la maglia atalantina. L'assalto finale non porta a nulla: finisce 1-0 per il Cagliari, che si salva battendo l'Atalanta che è settima.