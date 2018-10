Cagliari - Lopez: "Contento per la salvezza, faccio i complimenti ai tifosi ed al mio staff"

"Siamo molto contenti per aver raggiunto l’obiettivo, mi dispiace per il Crotone e Zenga, allenatore che stimo. Hanno fatto un grande campionato, soprattutto nel girone di ritorno. Il calcio è questo, allo stesso tempo sono contento per i nostri ragazzi: il nostro calendario era complicato, erano tutte partite vere e quindi va dato grande merito a noi. L’Atalanta ha tante qualità e lotta per l’Europa, faccio i complimenti ai calciatori, al mio staff, ai tifosi".

Parole importanti quelle di Diego Lopez, che dopo la vittoria contro l'Atalanta può ufficialmente festeggiare la salvezza. Al suo tecnico gli fa eco il presidente Giulini: "Nelle ultime tre settimane i nostri tifosi ci sono stati molto vicini anche nei momenti più complicati. Ci davano tutti per spacciati e abbiamo tirato fuori tre grandi prestazioni, alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa l'obiettivo. Abbiamo avuto due passaggi a vuoto brutti e che che ci hanno portato miracolo. Noi siamo veramente stati in apnea per ben tre settimane, il mister è stato un condottiero incredibile ed è grande merito suo per la salvezza. Lopez? Non è il tema della giornata, parleremo con il direttore".