Serie A - Genoa e Torino, aria di vacanze a Marassi

Aria di festa a Marassi, dove per l'ultima giornata di campionato il Genoa padrone di casa - e già salvo - affronta il Torino di Walter Mazzarri, lontano fin troppo dalla zona Europa. Nessuna velleità di classifica per entrambe le formazioni che scenderanno in campo con la testa già rivolta alle vacanze estive, anche se i due tecnici ci tengono e non poco a chiudere la stagione con un sorriso. Padroni di casa di Ballardini che dopo aver centrato la salvezza aritmetica si sono decisamente rilassati e sono reduci da tre sconfitte di fila contro Atalanta, Fiorentina e Benevento; in vista dell'ultima sfida stagionale vogliono provare quantomeno ad evitare il poker. Diverso il discorso per i granata, che dopo qualche sconfitta di troppo sono riusciti a centrare un pareggio - a Napoli - ed una vittoria - entrambe in rimonta - in casa contro la Spal, nelle ultime due apparizioni.

Davide Ballardini - Foto Genoa Twitter

Le ultime dai campi

Qualche assente di troppo per Ballardini - out Spolli, Rosi, Migliore, Galabinov, Lazovic e Taarabt. In quattro si giocano i due posti in attacco, con Medeiros e Lapadula che dovrebbero spuntarla su Rossi e Pandev. Cofie al posto di Hiljemark a centrocampo, con Bertolacci e Veloso ai fianchi. Pereira ed Omeonga gli esterni, mentre davanti a Perin - forse all'ultima davanti al pubblico amico - Izzo, Biraschi ed El Yamiq.

Mazzarri ha perso Ljajic nella rifinitura, al suo posto Edera agirà alle spalle di Iago Falque e Belotti di punta nel classico 3-4-1-2 di questo fine stagione. Sulle corsie laterali bomber De Silvestri ed Ansaldi a destra e sinistra, mentre al centro la coppia è quella formata da Rincon e Baselli. Bonifazi si guadagna spazio in difesa, al posto di Burdisso, mentre N'Koulou e Moretti completano il reparto davanti a Sirigu.

Foto Torino Twitter

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-1-1): Perin; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Pereira, Cofie, Veloso, Bertolacci, Omeonga; Medeiros; Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Edera; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.