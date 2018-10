Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa - Torino

Ultima partita di campionato e alle 15.00 scenderanno in campo a Marassi Genoa - Torino. Due squadre che non hanno più obiettivi, mentalmente libere ma entrambe hanno voglia di chiudere la stagione con un successo, prima di pensare al futuro. Di fronte Ballardini, che siederà sulla panchina del Genoa anche il prossimo anno, si aspetta il massimo come Mazzarri. Di seguito le formazioni ufficiali!

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Pereira, Bessa, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Medeiros, Lapadula.

A disp. Lamanna, Zima, Rossettini, Omeonga, Cofie, Rigoni, Rossi, Salcedo, Pandev. All. Ballardini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; N'Koulou, Bonifazi, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Barreca; Iago Falque, Berenguer; Belotti.

A disp. Sirigu, Ichazo, Burdisso, Ansaldi, Molinaro, Valdifiori, Acquah, Obi, Niang, Edera. All. Mazzarri.